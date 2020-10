Jól szerepelt a Kőszeg – Népes csapattal versenyeztek az alpokaljaiak

Jól teljesítettek a Kőszegi Triatlon és Úszó Klub sportolói az utánpótlás duatlon ranglistaversenyen.

A Kőszegi Triatlon és Úszó Klub versenyzői részt vettek az idei első utánpótlás duatlon (futás, kerékpározás) ranglistaversenyen, rövidtávú ob-n. Ajkán, új helyszínen, a városközpontban lett kialakítva a versenyközpont. Újonc 1-es korosztályban Kovács Levente állhatott dobogóra, az első helyezettől kis különbséggel lemaradva második lett, míg Stumpf Vince a 12. helyen ért célba. Újonc 2-es korcsoportban a lányoknál Hóbor Enikő 18. helyezést szerzett, míg a fiúk versenyében Gurisatti Péter a 20. helyen ért be. Gyermek korcsoportban egy-egy kőszegi lány és fiú versenyző indult, Kovács Fanni 20., Hóbor Álmos 10. lett. Álmosék korosztálya volt ezen a napon a legnépesebb 49 fiú indulóval. A serdülőknél a lányok közül Básthy Katalin, Stumpf Anna és Bozsó Fanni is rajthoz állt, Katalin 6., Anna 10., Fanni pedig 17. helyezést ért el. A fiúknál is három kőszegi versenyző szerepelt ebben a korcsoportban, Hóbor Lehel a 9., Medvegy András a 16. helyen ért célba. Sprint távon a lányoknál a junior korcsoportban voltak érdekeltek a kőszegiek, itt Hóbor Eszter 4., Medvegy Nóra 5. helyezést ért el. A zárófutamban a fiú és férfi versenyzők indultak sprint távon. Az ifjúsági korú versenyzők között Hóbor Zalán és Thaler Levente is rajthoz állt. Ebben a korosztályban volt a legerősebb a mezőny, hiszen az idősebbek a rövidtávú ob futamán is rajthoz állhattak aznap, sokan közülük ezt választották.

Zalán jó első futás után végig az élbolyban kerékpározva végül az ifik közül (és abszolútban is) a harmadik helyet szerezte meg. Thaler Levente a rajtot követően kissé lemaradt, majd a verseny második felében egyre jobb teljesítményt nyújtva végül korosztálya 10. helyén ért célba.