Jól szerepeltek a kőszegi bunyósok a magyar bajnokságon

Szép eredményekkel tértek haza a kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület sportolói a felnőtt magyar bajnokságról.

Az Olimpiai Sportpark adott otthont a Papp László felnőtt ökölvívó magyar bajnokságnak. A négynapos erőpróbán 41 női és 85 férfi versenyző lépett ringbe.

A kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület hat sportolóját nevezte az ob-ra. Jankó Krisztián (69 kg) a salgótarjáni Botos Károllyal mérkőzött meg – szoros csatában maradt alul, első mérkőzése után búcsúzott. Hámori Luca (69 kg) első meccsén az egri Fülep Emesével csapott össze, aki a második menetben feladta a küzdelmet. A következő körben a KSI versenyzőjével, Budai Viviennel mérkőzött: óriásit harcoltak, végül Luca egyhangú pontozással győzött. Ambrus Viktória (büki szakosztály, 69 kg) a szegedi Takács Petrával csapott össze a döntőbe jutásért. Pontosan és erőszakosan bokszolt mindhárom menetben, egyhangú pontozásos győzelemmel hagyta el a szorítót. Így a női 69 kilós súlycsoportban házi döntőt vívott két kőszegi versenyző, Ambrus Viktória (büki szakosztály) és Hámori Luca. Nem kímélték egymást, de Luca teljesített jobban, így idén is ő lett súlycsoportja magyar bajnoka, Viktória ezüstéremmel zárt. Hámori Ádám (91 kg) a békéscsabai Juhos Istvánt verte első meccsén, ellenfele a második menetben feladta. A folytatásban a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club öklözője, Rozgonyi Áron következett. A kőszegi bunyós második vetélytársát sem kímélte, aki az első menetben feladta a küzdelmet. A döntőben a Papp László Akadémia öklözőjével, Vincze Istvánnal csapott össze. Ismét hozta a tőle megszokott, elvárt formáját, erős, pontos kombinációkkal bombázta vetélytársát három meneten keresztül. Biztosan nyert, megvédte a magyar bajnoki címet. Krötzl Krisztián (91 kg) a Papp László Ökölvívó Akadémia versenyzőjével, Vincze Istvánnal meccselt. Jól kezdett, nagyot harcolt, de minden igyekezete ellenére a vezetőbíró a második menetben beszüntette a mérkőzést – befejezte az ob-t. A női 54 kg döntőjében Szabó Szabina Lakotár Hannával, az Alpokalja Küzdősport Alapítvány versenyzőjével mérkőzött meg. Szabina pörgősen, pontosan bokszolt mindhárom menetben. Biztosan lett magyar bajnok.

– Büszkék vagyunk versenyzőinkre és az általuk elért eredményekre – összegzett Varsányi Áron, a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület vezetőedzője. – Jankó Krisztiánban több volt ennél, azonban eltaktikázta első mérkőzését. Krötzl Krisztián az első menetben még vezetett, aztán egy jogtalan rászámolás megzavarta a fejét, és onnan elengedte a mérkőzést. Viki felkészülését betegségek nehezítették, formája meccsről meccsre javult, de sajnos egy súlycsoportba került Lucával, így a második helyen végzett. A jövőben többet kell dolgoznia, és szebb eredményekre is képes lehet. Szabina nagyszerű teljesítményt nyújtott a döntőben és legyőzte a nála rutinosabb, címvédő Lakotár Hannát – és ifjúsági kora ellenére lett felnőtt magyar bajnok! Luca sérülése miatt egy évet kihagyott, de így is kimagasló teljesítményt nyújtott, mind a három mérkőzését megnyerte, két olimpiai kerettagot is legyőzött, és egy súllyal feljebb ismét bajnok lett. Hámori Ádám mind a három mérkőzésen keményen odatette magát, átgázolt a mezőnyön, már nyolcadik felnőtt országos bajnoki címét gyűjtötte be.

– Lakotár Hannának nem sikerült a címvédés, a döntőben 3-2-re kikapott, ezüstérmes lett – kezdte az értékelést az Alpokalja Küzdősport Alapítvány vezetőedzője, Finesz Ernő. – Az ob előtt sérülésekkel küszködött, de az orvosok félrediagnosztizálták. Mint kiderült, a döntőben szalagszakadásos jobb kézzel és törött bal kézzel állt ki. Most kényszerpihenőn van, a rehabilitációja a keretorvos ajánlásai alapján zajlik.

A Haladás VSE négy sportolóval nevezett az ob-ra, mindannyian dobogóra állhattak: Kolompár Kitti (48 kg), Vidos Korina (51 kg), Bo­jér Boglárka (64 kg) és Orsós László (60 kg) is bronzérmes lett – közülük Vidos Korina nyert egy mérkőzést.TG