Jól szerepeltek Zalában a vasi triatlonversenyzők

Három korosztályos aranyéremmel tértek haza a Vasi Triatlon SE versenyzői a Zalatriatlon elnevezésű sprintviadalról.

A koronavírus-járvány miatt tavasszal a triatlonversenyek elmaradtak – például a nagy népszerűségnek örvendő Vasi Vasembert is szeptember kö­zepén rendezik meg. Ám lassan, de biztosan beindult a sportélet, remélhetőleg minden visszatér a régi kerékvágásba – egyre-másra rendezik a viadalokat az országban. Legutóbb a zalai megyeszékhelyen került sor a Zalatriatlon sprinttávú ranglistaversenyre, amely 750 méter úszásból, 20 km kerékpározásból és 5 km futásból állt. Habár sprint­távú, tehát a hagyományos triatlontávhoz képest rövidebb versenyt rendeztek, egyáltalán nem volt könnyű dolguk az indulóknak. Az erős, 50 km/h-s széllökések, az emiatt erősen hullámzó Gébárti-tó, az emelkedős kerékpár- és futóútvonal mind-mind nagy kihívás elé állította a versenyzőket. A három nagy vasi egyesület szépszámú résztvevővel, összesen több mint 30 versenyzővel utazott el a megmérettetésre. A SZoESE versenyzője (dr. Temesi Zsuzsanna) mellett 17 sportolóval indult a Kőszegi Triatlon és Úszó Klub, s 14 résztvevővel a Vasi Triatlon SE csapata. Utóbbi egyesület három korosztályos aranyérmet hozott el – Kálovics Anikó, Pócza Tamás és Kapolcsi Imre állhatott korosztályában a dobogó legfelső fokára. Kálovics Anikó abszolút kategóriában is jól teljesített, a 91 induló között a 17. helyen végzett. Ezenkívül két váltóval is indul a Vasi Tri, a 14 duóból a fiúk – Varga Tamás, Varjú Mihály – az 5., míg a lányok – Kovács Beatrix Klára, Kulcsár Amira – a 6. helyen végeztek a felnőtt mezőnyben. Örömteli, hogy valamennyi vasi versenyző teljesítette a távot – nem minden indulónak sikerült ez.

Jobb vasi vonatkozású eredmények. Újonc fiú: 7. Kovács Levente (Kőszegi Triatlon és Úszó Klub SE) 00:23:23. Újonc 2, lány: 17. Hóbor Enikő (Kőszeg) 00:22:04. Serdülő lány: 14. Stumpf Anna (Kőszeg) 00:51:49, 17. Básthy Katalin (Kőszeg) 00:52:32. Fiú: 13. Hóbor Lehel (Kőszeg) 00:47:55, 16. Laki Barnabás (Kőszeg) 00:48:30. Felnőtt, női. Senior 1: 1. Kálovics Anikó (Vasi Triatlon) 01:14:46., 6. Tóth Emőke (Vasi Triatlon) 01:33:04. Senior 2: 5. Szabó Csilla (Vasi Triatlon) 01:59:34. Junior: 9. Hóbor Eszter (Kőszeg) 01:15:40, 27. Kovács Anna (Kőszeg) 01:16:24. Felnőtt, férfi. 4: 1. Pócza Tamás (Vasi Triatlon) 01:06:55, 4. Demeter Róbert (Vasi Triatlon) 01:17:29. Se­nior 3.: 5. Gódor Béla (Kőszeg) 01:17:59. Veterán férfi, veterán 3: 1. Kapolcsi Imre (Vasi Triatlon) 01:57:47. Váltó: 5. Varga Tamás, Varjú Mihály (Vasi Triatlon) 01:22:45, 6. Kovács Beatrix, Kulcsár Amira (Vasi Triatlon) 01:23:05.