Jubileumi modellverseny Ölbőn

Mindkét kategóriában a pécsi ifj. Csóka László nyerte a jubileumi, 30. Kőris Kupa rádió-távirányítású vitorlás hajómodellek versenyét.

Az ölbői horgásztavon 30. alkalommal szelték a vizet a Kőris Kupa keretében a modellvitorlások. Az első napon, pénteken, az F5-M hajóosztály versenyén jó szélben 12 modellező manőverezett a hajójával a futamokon. A másik két versenynapon a szél már sokkal inkább próbára tette az F5-E kategóriában induló 24 résztvevőt. Használatba kellett venniük a viharvitorla-készletet is. A zárónapon pedig rengeteget forgolódott a szél, többször kellett pályát módosítani. A Községi Modellező Klub Ölbő versenyzői számára nem a tervek szerint alakult a jubileumi rendezvény. Horváth Zsolt a hatodik, Bódi László 17. lett, Hannos Attila pedig az első napon feladni kényszerült a versenyt, miután a hajója javíthatatlan sérülést szenvedett. Viszont egy-két futam erejéig bemutatkozott már a klub elnökének – a most versenybírói teendőket ellátó –, Eredics Istvánnak a fia, Milán is.

A dobogósok. F5-M hajóosztály: 1. Ifj. Csóka László (Pécs), 2. Forrai Csaba (Százhalombatta), 3. Csóka László (Pécs). F5-E: 1. Ifj. Csóka László (Pécs), 2. Fuchs Valentin (német), 3. Forró Krisztián (Százhalombatta).

A Kőris Kupát megelőző hétvégén ötödször rendezték meg a Kékszalag Modellvitorlás Regattát – a nagy tókerülő vitorlásversennyel egy időben, egy helyszínen. Csak éppen a modellek egy órával később rajtoltak Balatonfüreden. A 18 fős mezőny délelőtt gyenge szélben, hínárfoltokkal tarkított vízben hajózott. Délutánra fordult és megélénkült a szél, és ez pörgős, eseményekkel teli futamokat hozott. Az ölbői versenyzők közül Horváth Zsolt a második helyet szerezte meg – a pécsi ifj. Csóka László mögött –, Eredics István negyedik, Bódi László kilencedik, Hannos Attila 12. lett.