Kaj András volt Haladás-futballistákkal focizik kispályán

A Haladás volt labdarúgója, Kaj András visszatérő „vendég” a Szilveszter Kupán. Természetesen a 33. alkalommal kiírt erőpróbán is pályára lépett, az öregfiúk mezőnyében szerzett ezüst­érmet és gólkirályi címet.

Kaj András – kis megszakítással – hét és fél évet futballozott zöld-fehér mezben. A Haladás színeiben összesen 180 mérkőzést játszott, 10 gólt szerzett. A szombathelyiekkel nyert két bajnoki címet NB II-ben, és játszott az Újpest ellen elbukott 2001/2002-es kupadöntőben. A Haladásban és a ZTE-ben összesen 129 NB I-es mérkőzésen lépett pályára. A védőként és középpályásként is bevethető volt labdarúgót nagyon kedvelték a vasi szurkolók – és ő is örömmel jár vissza Szombathelyre.

– Az utolsó évem nem úgy sikerült a Haladásnál, ahogyan szerettem volna, combizomszakadást szenvedtem, majd miután visszatértem, eltörött a csuklóm, sokat hagytam ki sérülés miatt, így 31 évesen úgy döntöttem, hogy hátrébb lépek, és az NB II-es Ajkába igazoltam. Nagyon szerettem a Haladásban futballozni, így fájó, de észszerű döntést hoztam – idézte fel az emlékeket a most 41 éves Kaj András.

– Ajkán pedig már munka mellett futballoztam. A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán diplomáztam testnevelő szakon, majd a TF-en elvégeztem a gyógytestnevelő tanári képesítést. Abban az egerszegi gimnáziumban tanítok a kezdetektől fogva, ahol magam is érettségiztem. Ajka után még fociztam Ausztriában, majd egy baráti társasággal itthon alacsonyabb szinten, 36 évesen mondtam búcsút végleg a nagypályás labdarúgásnak. De a futballtól nem tudok és nem is akarok elszakadni. A ZTE utánpótlásában edzősködöm, az előkészítő korosztályokért felelek – az U7-től U13-ig. Nagyon szeretek a gyerekekkel dolgozni, nem vágyom kispadra a felnőtteknél. A fiam is a ZTE utánpótlásában rúgja a labdát – örülök, hogy szeret futballozni. Továbbá van egy baráti társaságunk, a Trió Egerszeg, a városi bajnokságban kispályázunk Zalaegerszegen. És járunk különféle tornákra. A szombathelyi Szilveszter Kupát nagyon kedveljük: színvonalas a torna, jó a szervezés, tökéletes körülmények közepette léphetünk pályára, és rengeteg az ismerős. Előfordul, hogy a mérkőzésnapok között Szombathelyen is alszunk – ilyenkor találkozunk, elbeszélgetünk a régi barátokkal, csapattársakkal. Ugyanis az öregfiúk csapatunkból nemcsak én játszottam a Haladásban, hanem Molnár Balázs, Balogh Csaba és Zöld Szilárd is. Jó kis csapatunk van, tavaly például nyertünk Szombathelyen, idén pedig másodikok lettünk – én pedig zsinórban harmadszor lettem gólkirály. De a különféle címeknél, érmeknél sokkal fontosabb, hogy a barátokkal játszhatok egy jót.

– Természetesen figyelemmel kísérem a Haladás szereplését, és nagyon szurkolok volt csapatomnak, szeretném, ha jövőre rendeznének ZTE–Haladás szomszédvári rangadót az NB I-ben. Ehhez csupán annyi kell, hogy a Hali megőrizze NB I-es tagságát, a ZTE pedig feljusson az élvonalba. Ez lenne az újévi kívánságom! – zárta szavait Kaj András.

