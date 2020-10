Kamion Eb: a Hungaroringen versenyez Kiss Norbert

Szombaton és vasárnap a második, a magyarországi versenyhétvégével folytatódik a kamionos Európa-bajnokság, a mezőny Mogyoródon, a Hungaroringen versenyez. Kiss Norbert és a Révész Truck Race Team merész célokkal várja a versenyt (Sport Tv).

A koronavírus-járvány alaposan átírta a 2020-as FIA kamionos Európa-bajnokság versenynaptárát: előzetesen nyolc (Csehország, Belgium, Spanyolország, Franciaország, Németország, Szlovákia, Magyarország, Olaszország) versenyhétvégére készült a mezőny, végül csupán három pályán versenyezhetnek a pilóták. A szezon még augusztus végén, a csehországi Mostban rajtolt el. A Kiss Norbertet soraiban tudó Révész Truck Race Team csapata – valamint az új MAN kamion – remekül debütált: a szombathelyi pilóta mindkét nap megnyerte az időmérőt, a három megrendezett futamból kettőn dobogón zárt, begyűjtött egy arany- és egy bronzérmet. Így az összetett pontverseny második helyéről várja a hétvégi, magyarországi versenyt.

– A csehországi verseny után tesztek egész sorát végeztük el a kamionon – árulta el Kiss Norbert. – Mostban ugyanis az egyik futamon féktárcsatörés miatt az első helyről visszacsúsztunk a harmadikra – az elsődleges feladatunk tehát az volt az elmúlt hetekben, hogy ezt a problémát orvosoljuk. Nyugodtan mondhatom, hogy a csapat megoldotta a feladatot. A teszteredmények, a köridők bizony bizakodásra adnak okot. Többször teszteltünk már idén a Hungaroringen, de amúgy is jól ismerem, kedvelem a pályát, gyakran produkáltam már jó eredményeket, otthon érzem magam Mogyoródon – már csak azért is várom nagyon a hétvégét. A célunk egyértelmű, szeretnénk a lehető legtöbb pontot begyűjteni. És annak örülnék igazán, ha vasárnap délután már én vezetném az összetett pontversenyt. A szombati és a vasárnapi időmérőt is meg kell nyernünk, valamint mindkét nap az első futamot – az első futamos győzelmekért több pont jár. A második futamokon már lehet taktikázni – de persze ha lehet előzni, akkor előzni fogok!

– Sajnálom, hogy az idén nézők nélkül rendezik a versenyt, hiszen a Hungaroringen rendre jó hangulatban, népes közönség előtt autóztunk – így idén nem számíthatok a szurkolók támogatására. De ez természetesen nem vethet vissza minket – jó állapotban, motiváltan, felkészülten várjuk a hétvégét. Csehországban jól szerepeltünk, most még magasabbra tesszük a lécet!

Menetrend, szombat: 1. futam 12.45, 2. futam 14.50. Vasárnap: 3. futam 13.05, 4. futam 15.05. A Sport Tv minden futamot élőben közvetít.

A Super Racing Festival keretében a túraautó-világkupa (WTCR) mezőnye is a Hungaroringen versenyez a hétvégén. A WTCR-ben a címvédő Michelisz Norbert (Hyundai) mellett Tassi Attila (Honda), Boldizs Bence (Cupra) és Kismarty-Lechner Gábor (Cupra) szerepel magyar részről.