Kamion Eb: Csehországban pont nélkül maradt Kiss Norbert

A rövid nyári szünet után az 5., csehországi hétvégével folytatódott a kamionos Európa-bajnokság – Kiss Norbert számára roppant szerencsétlenül alakult a verseny.

A csehországi Mostban kezdte meg a szezon második felét a FIA kamionos Európa-bajnokság mezőnye. A német Tankpool24-Mercedes szombathelyi pilótája, Kiss Norbert az összetett második hely elérését vette célba – a pontgyűjtés azonban nem sikerült a mögöttünk hagyott hétvégén.

– Tudtuk, hogy nehéz lesz ez a pálya, de arra nem számítottam, hogy ennyire rosszul kezdünk – elevenítette fel a szombati történéseket Kiss Norbert. – Az időmérőn csak a hetedik lettem, pedig nem volt gond, érzésre jól ment az autó, de olyan szoros és erős a mezőny, hogy egy olyan pályán, ami nem fekszik nekünk, csak ennyire vagyunk képesek – sajnos. Ettől függetlenül még bíztam a pontszerzésben – ami nem sikerült. Ugyanis a rajtnál előttem valaki rontott, nem indult meg, én pedig az autóversenyző-ösztönömmel élve nem fékeztem, hanem kikerültem, hogy elkerüljem a balesetet. Két kerékkel átléptem a vonalat, a szabály pedig a rajtnál a két kerékkel történő pályaelhagyást nem engedi meg, ezért boxutca-áthajtásos büntetést kaptam, amit aránytalanul szigorúnak tartok.

Innentől kezdve esélye sem volt Kiss Norbertnek arra, hogy az áthajtás után felzárkózzon az élmezőnyhöz. Az első futamon a 14. helyen ért célba, innen indulhatott a második versenyen, melyen végül 11. pozícióban zárt.

Vasárnap az időmérőn az 5. helyet szerezte meg a szombathelyi pilóta. Jól kapta el a rajtot is, feljött a 3. pozícióba. Aztán leszakadt az eső, sorra csúsztak ki a járművek, a szervezők pedig úgy döntöttek, hogy beszüntetik a futamot. Idegőrlő időszak következett, ugyanis többször is nekiveselkedtek a rajtnak a versenyzők, ám az eső hullámokban jött, így több rajt is elmaradt – végül a döntéshozók lefújták az egész vasárnapi programot.

– Roppant bosszús vagyok, mert esőben, esős pályán lett volna esélyünk a dobogóra, talán még futamgyőzelemre is – fogalmazott Kiss Norbert. – Ám a szervezők a biztonságra szavaztak, amit valahol meg is értek. Ugyanakkor volt olyan időszak, amikor versenyezhető lett volna a pálya, amikor nem volt olyan heves az eső, vagy szünet volt a két esőzés között. Sajnos így alakult, nem tehetek mást, el kell fogadnom a történeteket. Összegezve a csehországi hétvégét: ennél rosszabbul nem is kezdődhetett volna számunkra a bajnokság második fele. Most rendezzük a sorainkat, és a folytatásban javítunk!

A bajnokság állása 5 versenyhétvége után (3 még hátravan): 1. Jochen Hahn (német) 224 pont, Antonio Albacete (spanyol) 149, 3. Adam Lacko (cseh) 145, 4. Stephanie Halm (német) 126, 5. Kiss Norbert (magyar) 121.

A bajnokság szeptember 14–15-én Belgiumban, Zolder pályáján folytatódik.