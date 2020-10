Kamion-Eb: Kiss Norbert remekelt a Hungaroringen

Remekül, három győzelemmel, egy ezüstéremmel zárta a kamionos Európa-bajnokság idei második, magyarországi versenyhétvégéjét a Révész Truck Race Team szombathelyi pilótája, Kiss Norbert.

Szakadó eső fogadta a kamionos Európa-bajnokság mezőnyét a Hungaroringen. A szombati időmérőn a Révész TRT kétszeres Európa-bajnoka az 5. rajthelyet szerezte meg. Az első futam esőben, vizes pályán rajtolt. A cseh Adam Lacko gyorsan komoly előnyt épített ki magának, de a második helyért négy pilóta – köztük Kiss Norbert is – harcolt. Aki remek előzésekkel a harmadik helyre küzdötte fel magát. Mivel azonban a másodikként célba érő francia Janiec többször is elhagyta a pályát, időbüntetést kapott – így végül Kiss Norbert lett a második.

Nem változott sokat az időjárás a szombati második futamra sem, maradt a csepergő eső, a nedves aszfalt. A fordított rajtrács miatt az első versenyen másodikként végző Kiss Norbert a 7. pozícióból vágott neki a 11 körnek. A többször is újraindított, kaotikus futamot megnyerte a szombathelyi pilóta: nagyszerű előzéseket mutatott be, sorra érte el a leggyorsabb köröket.

– Jó verseny volt, örülünk a győzelemnek, de nem azért vagyunk itt, hogy a fordított rajtrácsos futamokat megnyerjük, ezért az esős beállításokon még dolgoznunk kell – értékelt a második futam után Kiss Norbert. – Bosszant az első futam eredménye. Vasárnap már nem várható eső, a száraz aszfalt pedig jobban fekszik majd a versenykamionunknak.

Így is történt, vasárnap már nem esett az eső. A 35 éves szombathelyi pilóta nagyszerű formája pedig vasárnapra is kitartott – és a kamion is remekül teljesített –, az időmérőn például a leggyorsabbnak bizonyult. Így a harmadik futamot pole pozícióból kezdte. Jól kapta el a rajtot, megőrizte első helyét. A folytatásban pedig nagy tempót diktált, körönként több mint egy másodperccel volt gyorsabb üldözőinél, így végül senkitől sem zavartatva diadalmaskodott.

A vasárnapi második, a magyarországi verenyhétvége negyedik, utolsó, fordított rajtrácsos futamán a szombathelyi pilóta a nyolcadik pozícióból startolva, nagyszerű előzésekkel verekedte át magát az előtte haladókon, biztosan nyert.

Kiss Norbert így a hétvégi négy futamból hármat megnyert, egyszer pedig második lett – ezzel átvette a vezetést az összetett pontversenyben.

– Nagyon büszke vagyok a hétvégén elért eredményekre, és nagyon köszönöm a csapatnak, az egész Révész Truck Race Teamnek és külön Révész Bálintnak is, hogy ebben az elmondhatatlanul nehéz évben is kitartott mellettünk és végigcsináltuk ezt az egészet – mondta Kiss Norbert a vasárnapi zárófutam után. – Tudtam, mire képes az autó, a csapat, de szombaton az esős időjárásban ezt nem tudtuk megmutatni – emiatt dühös voltam. De a vasárnap az egész versenyzői pályafutásom legkomolyabb napja volt, minden szempontból a legjobb teljesítmény, a legjobb csapattal és a legjobb autóval. A negyedik futamon jelentős kockázatot vállaltam minden előzésnél, de a csapattal azt a döntést hoztuk, hogy a nyolcadik rajthelyről is megpróbálok harcba szállni a győzelemért. Remek sikereket értünk el a mogyoródi pályán, az összetett pontversenyben is átvettük a vezetést, az üres lelátók látványa azonban az eredményhirdetéskor megdöbbentett. Normál esetben, amikor felmegyek a dobogóra, tömeget szoktam magam előtt látni, most egészen furcsa volt, hogy a csapatom tagjain kívül senki nem volt ott. A koronavírus-járvány sajnos egészen új körülményeket teremtett a sportágban.

A kamionos Eb összetett pontversenye (2 versenyhétvége után): 1. Kiss Norbert Kiss (MAN/Révész Truck Race Team) 92 pont, 2. Adam Lacko (cseh, Freightliner) 86, 3. Jochen Hahn (német, Iveco) 72, 4. Sascha Lenz (német, MAN) 41, 5. Stephanie Halm (német, Iveco) 38, 6. Antonio Albacete (spanyol, MAN) 35.

A harmadik, szezonbeli utolsó versenyhétvégének Olaszország, Misano ad otthont november 14–15-én.