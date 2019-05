Kecskeméten folytatja a Falco KC

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság negyeddöntőjének második felvonásán a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a Kecskemét vendégeként lép pályára kedden (ma)18 órakor.

Az egyik fél három megnyert meccséig tartó párharc első, szombathelyi felvonásán a Falco egyszerűen lelépte ellenfelét, 102-60-ra verte riválisát. A több mint 40 pontos különbség tökéletesen érzékelteti, hogy mennyire nem volt egy súlycsoportban a két csapat.

– Igen, elég biztosan nyertünk szombaton, de ez nem jelent semmit, hiszen új mérkőzés következik, ráadásul idegenben – fogalmazott óvatosan Váradi Benedek, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely kiváló formában lévő csapatkapitánya. – A különbség mértékével sem foglalkozunk, hiszen a rájátszásban az egypontos, és a negyvenpontos diadal is csak egy győzelmet ér. Hazai pályán, saját szurkolótábora előtt a KTE vélhetően nagyobb erőbedobásra késztet majd minket. Úgy vélem, hogy egy bátrabb, agresszívabb, pontosabb ellenfél vár ránk kedden – amely minden bizonnyal a szombathelyinél jobb dobóformával fog előrukkolni.

Természetesen szeretnénk megszerezni a második győzelmünket, de még véletlenül sem becsüljük le riválisunkat. A KTE összeszokott együttes, sok minőségi, rutinos játékost vonultat fel, és ha jó napot fog ki, akkor mindenkire veszélyes. Felkészültünk a mérkőzésre, fejben és fizikálisan is rendben vagyunk – és most úgy érzem, hogy a formánkkal sincsen probléma. Szeretnénk Kecskeméten is szervezetten, csapatként játszani. Tudjuk jól, hogy alaposan meg kell majd harcolnunk a második győzelemért – ennek megfelelő felfogásban lépünk pályára. Mindenki egészséges, remek a hangulat az öltözőben, roppant bizakodó vagyok.