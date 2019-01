Kecskeméten vizitál a Körmend

A bajnoki alapszakasz 18. fordulójában idegenben szerepel az Egis Körmend. Ferenczék a KTE-Duna Aszfalt együttesével mérkőznek meg pénteken 18 órától a Messzi István Sportcsarnokban.

Az Egis Körmend kosárcsapata egy nappal korábban – már csütörtökön – elutazott Kecskemétre. A piros-feketék egy éjszakát a hírös városban töltöttek, hogy pihentek legyenek a péntek esti találkozóra. Matthias Zollner csapata kedden nagyon nagyarányú győzelmet aratott hazai pályán az Alpok Adria Kupában, igencsak visszavágott a prágai vereségért (94-53) és simán továbbjutott a nemzetközi sorozat elődöntőjébe.

– Nagyon nehéz mérkőzésre számítottunk, mert az első találkozón egy nagyon felkészült ellenféllel kerültünk szembe Prágában. Úgy gondolom, hogy kicsit előnyben voltunk a tapasztalatunkkal, mert ahogy Dino Repesa, a csehek vezetőedzője mondta, ők egy nagyon fiatal csapat. Kiélezett szituációkban a játéktapasztalat mindig egy kulcsfaktor, nekünk ebből több volt szerencsére – összegezte a keddi találkozót Matthias Zollner, az Egis Körmend vezetőedzője.

– Mindannyian tudjuk, hogy az elmúlt hetekben nem játszottunk jól. Ez igaz az Alpok Adria Kupára és a magyar bajnokságra is. Sopronban szoros mérkőzésen veszítettünk az elmúlt héten, bár a hosszabbítást még sikerült kiharcolnunk, de alulmaradtunk. Mindezek ellenére voltak biztató jelek és a küzdésre sem lehetett panasz. Kecskeméten figyelnünk kell az első pillanattól, mert a saját helyzetünket nehezítjük meg, ha hagyjuk megugrani ellenfelünket már az elején. A közelmúltban volt egy kis problémánk az önbizalmunkkal, bizonytalanok voltunk, a könnyű helyzeteket is elrontottuk. A Prága elleni meccs lökést adott a fiúknak, ezt kamatoztatni szeretnénk a Kecskemét ellen. Örülök, hogy a csehek ellen meg tudtuk mutatni, hogy védekezésben is oda tudjuk tenni magunkat, hogy tudunk együtt játszani. A KTE együttesét tapasztalt játékosok alkotják, jól összeszokott a gárda, ráadásul ők játszanak otthon. De mi szeretnénk újra folytatni győzelmi szériánkat, nem lesz könnyű, de megpróbáljuk elhozni a győzelmet idegenből.

A jelenleg a tabella tizedik helyén álló Kecskemét tavaly idegenben mumus volt a most második Körmend számára. Kilenc alkalommal találkozott egymással a két együttes, mindig az otthon játszó nyert, mégpedig igen magabiztosan. Ebben a szezonban egyszer meccselt egymással a Körmend és a KTE, október végén a vasiak hazai pályán kiélezett végjátékban tudtak nyerni (80-79). Forray Gábor csapata nagy hátrányból küzdötte vissza magát akkor, végül egylabdás meccsen a szerencsén is múlt a vasiak sikere.TJ