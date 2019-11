Kedd este Magyarország–Lettország a stadionban

Női labdarúgó-Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen a magyar válogatott kedden 20 órakor (M4 Sport) a Haladás Stadionban Lettországot fogadja.

Másfél év után ismét a Haladás Stadionban lép pályára a magyar női labdarúgó-válogatott. Tavaly április 5-én a világ egyik legjobbjával, Svédországgal vívott világbajnoki selejtezőt Markó Edina szövetségi kapitány együttese – a svédek 4-1-re nyertek.

Ezúttal kedden 20 órakor a szerényebb játékerőt képviselő lett válogatott lesz a magyarok ellenfele. A magyarok első csoportmeccsükön Izlandon 4-1-re kikaptak, majd Diósgyőrben a svédek 5-0-ra nyertek ellenünk. Múlt pénteken Szlovákiában pedig gól nélküli döntetlent játszottak Vágóék.

A lettek mindhárom meccsüket hazai pályán vívták, Svédországtól 4-1-re, Szlovákiától 2-1-re, Izlandtól 6-0-ra kikaptak. A magyar válogatott egy ponttal a negyedik, a lett pont nélkül az utolsó helyen áll a csoportban. A magyar keret tagja a Haladás-Viktória három futballistája, Bíró Barbara, Horti Boglárka és Rácz Zsófia is.

– Nehéz mérkőzésre számítok, már csak azért is, mert ellenfelünk szervezetten védekezik, behúzódik, betömörül a saját tizenhatosára – mondta Markó Edina, a válogatott szövetségi kapitánya. – Ezért is fontos, hogy korán feltörjük a lett reteszt, frissen, kombinatívan kell futballoznunk. Szlovákiában nem voltak pontosak az utolsó kulcspasszok, erre most jobban oda kell figyelnünk. Minél hamarabb gólt szerzünk, annál könnyebb dolgunk lesz a folytatásban. Összeállítás: Bíró – Papp, Turányi, Szabó V., Csiki – Csiszár, Rácz, Fenyvesi – Jakabfi, Vágó, Zeller.

– Habár idegenben jó eredmény a döntetlen, nekem van egy kis hiányérzetem a szlovákiai meccsel kapcsolatban – mondta a Haladás-Viktória támadója, Rácz Zsófia, aki a tavalyi, svédek elleni meccsen még az Eindhoven játékosaként lépett pályára Szombathelyen. – A szlovákok hozzánk hasonló játékerőt képviseltek, a helyzetek számát tekintve viszont nyerhettünk volna. Ha pozitívan nézem, akkor idegenben jó az egy pont. Ami a letteket illeti, kemény mérkőzésre számítok és arra, hogy ellenfelünk nehezen adja meg magát – Svédország és Szlovákia ellen is vezettek. Fontos, hogy minél hamarabb megszerezzük a vezetést. Persze ha csak egy góllal győzünk, annak is örülök, legfontosabb ugyanis, hogy mindhárom pontot megszerezzük. Különleges élmény lesz a Haladás Stadionban pályára lépnem, a családom és rengeteg barátom is kint lesz a meccsen – már csak miattuk is kettőzött erővel készülök. Korábban is szívesen jöttem a válogatottal Szombathelyre – mióta újra a Viktóriában játszom, ez az érzés csak fokozódik.