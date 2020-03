Kellemetlen ellenfél jön a Rába-partiakhoz

Egy hónapos szünet után folytatódik az NB I.-es férfi-kosárlabdabajnokság alapszakasza. A tabellán második Egis Körmend csapata a tizedik KTE-Duna Aszfalt együttesét fogadja a 20. fordulóban. A találkozó szombaton 18 órakor kezdődik.

Hazai pályán kezdi mozgalmas tavaszi sorozatát az Egis Körmend kosárcsapata. A négyhetes pihenő után elsőként a Kecskemét együttesével mérkőzik meg a piros-fekete alakulat. Matthias Zollner csapatába két új játékos érkezett a szünetben, a válogatott Tóth Norbert Szolnokról igazolt Körmendre, az Európában még újoncnak számító Wesley Person pedig Chiléből szerződött a Rába-partiakhoz. Időközben a koszovói Erjon Kastrati viszont távozott a csapattól.

– A fiúk egy hét pihenőt kaptak február elején, de utána keményen dolgoztunk. Ahogy már korábban is mondtam, mindenképpen erősödött a keretünk, és mélyebb lett a rotációnk, ami fontos szempont lesz a következő időszakban, amikor többször előfordul, hogy két meccset is játszunk hetente. Wesley kitűnően bánik a labdával, és úgy tűnik, biztos a keze is, Tóth Norbi pedig magasposztokon segít majd Varnadónak és Taylornak. Azt nem tudom megmondani, hogy mennyire sikerült őket beilleszteni a csapatba, ez majd a mérkőzések során látszik igazán. Szombaton debütálnak, remélem, hogy eredményes lesz a bemutatkozásuk.

A német szakember szerint nem lesz könnyű ellenfél a Kecskemét, ráadásul van törlesztenivaló is, hiszen novemberben egypontos vereséget szenvedtek a piros-feketék a hírös városban (75-74).

– Nagyon tapasztalt játékosok alkotják a KTE-t, és ez a rutin akár előnyt is jelenthet nekik idegenben. Különösen Wittmannra és Derasimovicra kell figyelnünk, de nem feledkezhetünk meg új igazolásukról, a szerb Milisavljevicről sem, aki január végén szerződött Kecskemétre, előtte Szegeden egészen jó szezont futott. Összességében nagyon fegyelmezett játékra lesz szükségünk, mert a KTE igen kellemetlen ellenfél, okozott már nekünk meglepetést néhányszor. A lényeg, hogy győzelemmel indítsuk a feszített tempójú márciust, komoly lesz ugyanis az iram ebben a hónapban, nem mindegy, hogyan kezdünk neki – mondta végezetül Matthias Zollner vezetőedző.