Kellemetlen vereség – Az újonc Oroszlány győzte le a bajnok Falco KC-t

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság 18. fordulóban a címvédő Falco-Vulcano Energia KC Szombathely az újonc Oroszlány vendégeként kapott ki egy utolsó pillanatban célba érő triplával.

A vasiaknál a beteg Reddic és a sérült Váradi is vállalta a játékot – mindketten a kispadon kezdtek, és később sem sok időt töltöttek a pályán.

A találkozót váltott pontokkal vezették fel a csapatok. Futottak és a dobtak a játékosok, a védekezésre kevesebb energia jutott (3. perc: 8-8). Hol az egyik, hol a másik csapat vezetett néhány ponttal. Pontosabbnak tűnt a házigazda, kezdett meglépni, de mielőtt jelentős előnyt épített volna ki magának időt kért a vendég kispad (7. perc: 20-14). Rendezte sorait a Falco, megkezdte a felzárkózást. A játékrészt Washington triplája zárta – egyre fogyott a hazai fór. Sőt, a Washington által vezérelt Falco 5-0-s rohammal kezdte a második etapot, fordított (12. perc: 27-28). A folytatásban rendre vasi fórt mutatott az eredményjelző (18. perc: 39-43). De tartotta a lépést az OSE. Olyannyira, hogy a félidő végéhez közeledve fordított – pontosabban állva hagyta ellenfelét. Így roppant motivált, sokkal jobban lepattanózó házigazda öt pontos előnnyel vonulhatott nagyszünetre (20. perc: 50-45). Az első félidőben csak felvillanásai voltak a bajnokcsapatnak.

Fordulás után sem változott a játék képe: nem tudott újítani a Falco, nem vett vett vissza lendületéből az OSE. Stabil előnyt épített ki magának a házigazda – tíz pont volt a csapatok között, amikor Gasper Okorn maga köré gyűjtötte játékosait (24. perc: 61-51). Próbált zárkózni a Falco, de továbbra sem a legjobb dobóformáját mutatta, így pedig őrizte előnyét a házigazda. Egyedül talán Lake teljesítményét nem érhette kritika ekkor (30. perc: 67-58). A záró játékrészt óriási lendülettel, 6-2-vel kezdte a Falco. Rohamléptekben csökkent a hazai fór – Benke és Perl elkapták a fonalat (33. perc: 69-66). Azonban nem roppant meg a nyomás alatt az OSE, nagy csatára kényszerítette esélyesebb, ám ezúttal gyengébb napot kifogó vendégét (36. perc: 77-69).

Gyengén dobott, ekkor talán már kapkodott is a Falco. Ettől függetlenül a hajrá szoros lett (38. perc: 79-74). Benke triplája jókor jött (79-77). Bő egy perccel a vége előtt Perl büntetőkből egyenlített (79-79). Triplát dobott az OSE, Perl is betalált távolról (82-82). Maradt jó 40 másodperc. Büntetőhöz jutott az OSE, nem hibázott (84-82). Perl is jól dobott a büntetővonalról (84-84). Maradt nyolc másodperce a hazai gárdának: a támadását – közel félpályás, dudaszós – triplával zárta (87-84) – kikapott a Falco!