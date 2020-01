Kemény küzdelem, igazi férfimunka volt

Feladta a leckét a Sopron KC az Egis Körmend kosárcsapatának. A vendégek végig tartották magukat, az izgalmas végjátékot azonban egy hajszállal jobban bírta a házigazda és nyert öt ponttal.

Egis Körmend – Sopron KC 76-71 (13-11, 21-21, 19-19, 23-20) Körmend, 2000 néző, NB I-es férfi kosárlabda-mérkőzés, vezette: Kapitány G., Farkas G., Török R.

Körmend: Turner 10/3, Takács 3/3, EDWARDS 12, VARNADO 26/12, Taylor 4. Csere: FERENCZ 15/15 Németh 2, Durázi 4 Vezetőedző: Matthias Zollner

Sopron: Kinney 8/6, Supola 2, Jogela 13/6, RIVERS 21/9, CARTER 19 Csere: Thompson 8, Werner-, Molnár- Vezetőedző: Kostas Flevarakis

Az eredmény alakulása: 4. perc: 0-6. 7. perc: 4-11. 13. perc: 15-13. 18. perc: 28-27. 23. perc: 37-37. 27. perc: 46-43. 33. perc: 58-55. 36. perc: 66-65.

Kipontozódott:-

A Sopron KC együttesét sokan elkísérték a körmendi túrára, zsúfolásig megtelt a vendég szektor. A soproni szurkolók már jó fél órával a mérkőzés előtt elkezdtek hangolni a találkozóra, aztán a körmendi B közép is hallatta a hangját. A mérkőzés előtt születésnapja alkalmából köszöntötték a körmendi kosárlabda sport atyját, dr. Kristóf Lászlót.

Az Egis Körmendnél hiányzott Erjon Kastrati gerincprobléma miatt, Filipovic Stefan viszont hosszú kihagyás után felépült sérüléséből és vállalta a játékot. A Sopron kerete teljes volt, Bernard Thompson a múlt heti forduló kihagyása után már ott volt a kék-fehéreknél.

Carter gyűrűszaggató zsákolásával kezdődött a találkozó. Rivers is megpróbálta ugyanezt a Körmend sikertelen akciója után, de az övé kipattant. Nagy iramot diktáltak a felek, ennek megfelelően voltak hibák. Főleg a Körmend mutatott gyenge játékot, a soproni magasemberek azért megoldották a feladatot (0-6).

Öt percet kellett várni az első körmendi kosárra, Varnado volt az első pontszerző triplából, de Kinney pár másodperc múlva a Sopronnak is szerzett egyet. Nagyobb lendületben volt az SKC, a házigazda a negyed végén eszmélt és egálra hozta az eredményt (11-11). Az első kisszünetre már a piros-feketéknél volt az előny (13-11). A második negyedben is folytatták a kapkodó játékot a felek. Gond volt a dobásokkal is, ritkán örülhettek pontoknak a csapatok. Némileg feldobta a hangulatot Durázi zsákolása, de Jogela triplájával újra a vendégeknél volt az előny (17-18). Riversé is beakadt, de Varnado és Turner pontjai nem engedték, hogy nőjön a távolság. Kiegyenlített volt a játék, Carter tizenhét pontjával azonban kiemelkedett a mezőnyből (30-31). Taylor duplájával zárult a félidő, így tudott minimális előny birtokába kerülni a Körmend (34-32).

A fordulás után azonnal egyenlített a Sopron, majd a vezetést is átvette (34-37). Turner azonban visszaállította az egyenlő pontállást. Varnado laza eleganciával szórta a triplákat, osztotta a sapkákat, ez volt a Körmend szerencséje (44-41). Fokozódott a hangulat, Jogela méltatlankodott a bírói ítéleteken. A záró játékrészre sem dőlhetett hátra a hazai alakulat, ott lihegett a nyakában a vendég (53-51).

A záró etap elején jött Ferencz, és egymaga próbálta eldönteni a találkozó végkimenetelét. Három triplát szórt egymás után a körmendi kapitány, így biztosabb vizeken evezett a házigazda (64-55). De megint felállt a Sopron, zárkózott két pontra (64-62), majd ismét vezetett (64-65). A végjátékot – ugyanúgy, mint a szezon során többször – jobban bírta a Körmend, és kemény meccsen legyőzte a jól és szívósan játszó soproni együttest. A mérkőzés után Ferencz Csabával ünnepelt a körmendi B közép, méltán, sok múlott a kapitányon.