Keményen készül a folytatásra az SZKKA és a Haladás is

A héten megkezdte a felkészülést az NB I/B-s női kézilabda-bajnokság tavaszi idényére a feljutásra hajtó Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia, valamint a bentmaradásért küzdő Haladás VSE.

A Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia parádés őszt futott, mind a 11 meccsét megnyerte, a téli szünetet a tabella élén tölti.

– Hétfőn álltunk munkába, de a téli szünetben minden játékos egyénre szabott edzésterv alapján dolgozott, vagyis nem a nulláról kezdtük a közös munkát – árulta el Marosán György, az SZKKA trénere. – Hathetes felkészülés vár ránk, nagy hangsúlyt helyezünk az erőnléti fejlesztésre. Természetesen előkerül majd a labda is, de ebben az időszakban nem lesz olyan sok edzőmérkőzésünk, mint a nyáron. Mégpedig azért nem, mert ezúttal nem kell megismerkednünk a lányokkal, nem kell új játékrendszert megtanulnunk, hanem csupán az eddig elsajátított taktikát, csapatjátékot kell magasabb szintre emelni.

Az ősszel kifejezetten eredményes teljesítményt nyújtottunk, elégedett vagyok a mögöttünk hagyott időszakkal, nincs más dolgunk, mint továbbmenni a megkezdett úton. Ami egyszerűen hangzik, de azért rengeteg munkát igényel. A lányok motiváltak, öröm velük dolgozni. A tervek szerint játszunk edzőmeccset többek között a Kispest, a Szent István Építők és a Szentendre ellen, valamint részt veszünk egy hajdúnánási tornán is.

– Takács Krisztina és ­Schneck Réka személyében két távozónk van, előbbi talán Mohácson, utóbbi pedig Dorogon folytathatja pályafutását – fogalmazott Pődör Zoltán, az SZKKA ügyvezető elnöke. – Leigazoltuk viszont a Kozármisleny első számú kapusát, Gadányi Maját. Több változást nem tervezünk a keretben. Jelenleg Terenyi Blanka küzd sérüléssel, de egy-két héten belül már ő is teljes értékű munkát végezhet. A célunk nem változott, továbbra is a bajnoki arany a célunk, fel akarunk jutni az NB I-be! És erre a jelenlegi keretet alkalmasnak is tartom. Azonban a realitások talaján állva egyelőre az előttünk álló feladatokra koncentrálunk. A tavaszi első meccsünkön a harmadik Kozármisleny vendégeként lépünk pályára, majd a második NEKA gárdáját látjuk vendégül. Ha ebből a két meccsből jól jövünk ki, akkor kezdhetünk el gondolkodni a hogyan továbbon. Például hogy hol játsszuk majd az NB I-es meccseinket. Jó esélyünk van arra is, hogy az NB II-es csapatunk is bajnokságot nyer. Ami ugyan örömteli lenne, de több munkát is adna a klubvezetésnek, a szakmai stábnak.

A Haladás a tabella utolsó, 12. helyéről várja a tavaszi folytatást, egy győzelem, tíz vereség az őszi mérleg.

– Vasárnap jó hangulatú közös vacsorával vezettük fel a felkészülést – árulta el Huszti Ambrus, a HVSE edzője. – Egyértelműen a bentmaradást célozzuk meg. Ennek megfelelően kellő komolysággal vetettük bele magunkat a munkába – a lányokkal például külön erőnléti edző és atlétikai tréner is foglalkozik. A héten például nyolc edzéssel nyitunk, a felkészülés első szakaszában az erőnlétet és az állóképességet fejlesztjük. A felkészülési időszak második felében aztán jöhetnek az edzőmeccsek – hét edzőmeccset vívunk. Játszunk többek között a Szentendre, Mosonmagyaróvár U22, a Pénzügyőr, a Graz, a Hévíz vagy éppen a Sárvár ellen. A keretünkben egyelőre nem történt változás, se távozónk, se érkezőnk nincs – de szeretnénk erősíteni, ez ügyben zajlanak a tárgyalások. Ám örömteli, hogy Gerencsér Zsófia felépült sérüléséből, teljes értékű munkát végez, ő sokat segíthet nekünk céljaink elérésében.

A lányok kellőképpen motiváltak, maximálisan elégedett vagyok a hozzáállásukkal. A magam részéről nagyon bízom benne, hogy a Haladás lesz a tavasz egyik meglepetéscsapata. A tavaszi első bajnokin a tabellán közvetlenül előttünk álló Dorogot fogadjuk, kiemelt fontosságú meccs, igazi alsóházi rangadó vár ránk – amelyet meg kell nyernünk! A csapatomba vetett bizalmam töretlen, a szakmai stábbal megpróbáljuk a lehető legtöbbet kihozni a lányokból!