Kenesei Gábor jövőre aranyra váltana az ob-n

Ezüstéremmel zárta a 2018-as ralikrossz magyar bajnokságot saját kategóriájában a szombathelyi Kenesei Gábor.

A 2018-as ralikrossz országos bajnokság hét versenyből állt – a mezőny háromszor állt rajthoz Máriapócson, kétszer a Budapesthez közeli Kakucsringen, egyszer Nyírádon és ugyancsak egyszer az ausztriai Greinbachban. Kenesei Gábor a magyar bajnokság úgynevezett Magyar Kupa-sorozatában állt rajthoz, az 1400 köbcentisek mezőnyében. Egy verseny két szabadedzésből, három előselejtezőből, egy elődöntőből és egy döntőből állt. A létszám folyamatosan csökkent, a döntőbe már csak a hat legjobb autós jutott el, ahol hat kör várt rájuk, egy kör 1300–1700 méter körül volt.

– Jól sikerült a szezonom, háromszor nyertem, kétszer lettem második, egy versenyt családi okok miatt ki kellett hagynom, egyet pedig kénytelen voltam jó pozícióból feladni, mert felrobbant a Suzuki Swift motorja – árulta el a 26 esztendős Kenesei Gábor. – Két ponton múlt csupán a végső győzelmem, de összességében nem vagyok elégedetlen az ezüstéremmel. Korábban roncsderbiztem, négyszer lettem magyar bajnok. Aztán 2017-ben váltottam rali­krosszra, az első évemben és a mögöttünk hagyott esztendőben is ezüstérmes lettem. Az a célom, hogy ralikrosszban is országos bajnokságot nyerjek. Nagyon erős a mezőny, az én kategóriámban fordulónként 20–24 versenyző állt rajthoz. Nagyon jók az autók – mi is kénytelenek vagyunk folyamatosan fejleszteni, javítani, hogy versenyképesek maradjunk. Most például darabokra szedtük az autót, minden egyes alkatrészt átnézünk, ha szükséges, akkor cserélünk. Várjuk az új futóművet, amitől sokat remélek! Nekem a hobbim, a szenvedélyem az autózás, az autószerelés, a versenyzés – az autósport. Ami költséges mulatság. Sok pénzt emészt fel az autó, a folyamatos fejlesztés, a sok utazás.

Mi alapvetően családi vállalkozásban működünk – kevés a szponzorom. De nem is a pénzért csinálom, egyszerűen szeretek nyerni, szeretek versenyezni. És remélem, hogy ez a sok munka, a sok anyagi áldozat az idei évben végre bajnoki címmel párosul! – zárta szavait Kenesei Gábor.