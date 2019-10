Kenesei Gábor megnyerte az idei ralikrosszbajnokságot

Bajnoki címmel zárta a 2019-es országos ralikrosszbajnokságot az 1400 köbcentiméteres autók kategóriájában az újperinti Kenesei Gábor.

A nyolc helyszínt (sorrendben Slovakiaring [Szlovákia], Rabócsiring, Kakucsring, Rabócsiring, Fuglau [Ausztria], Greinbach [Ausztria], Kakucsring, Rabócsiring) felvonultató 2019-es bajnokságnak az előző két év ezüstérmeseként vágott neki Kenesei Gábor – azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a harmadik ralikrossz-szezonjában aranyérmet nyerjen.

– Jól kezdődött az év, és a folytatásban is kiegyensúlyozottan versenyeztem – árulta el Kenesei Gábor. – Hat versenyt nyertem meg, egyszer pedig második lettem. Azonban az 5. versenyhétvégén vétlen résztvevőként egy rajtbaleset áldozata lettem, annyira megsérült az autó, hogy nem tudtam folytatni a futamot – ezért egyetlen pontot sem tudtam gyűjteni. Így izgalmas lett a szezon hajrája. Az utolsó versenyre csupán egypontos előnnyel érkeztem, nagy nyomás alatt ültem be az autóba. Szerencsére számomra minden jól alakult, a riválisom hibázott, amit ki tudtam használni, megnyertem a versenyt, egyben az 1400 köbcentis kategóriában a bajnokságot is. Az már csak hab a tortán, hogy az 1400 és az 1600 köbcentis autók közös, abszolút rangsorában is felfértem a dobogóra, bronzérmet szereztem – ami komoly fegyvertény. Három év rengeteg munkája, tapasztalata van benne ebben a bajnoki címben. Egy remekül működő autót sikerült összeraknunk, erős, megbízható volt a motor, igazán kiváló a futómű. Semmilyen műszaki hiba nem hátráltatott – ezért jár a köszönet a kis csapatunk minden tagjának. Anyagi okok miatt az úgynevezett super tuning cars kategóriában nem tudok feljebb lépni – amúgy is elég költséges hobbi a versenyzés. Maradok az 1400-as kategóriában, és jövőre természetesen megpróbálom megvédeni a bajnoki címemet!