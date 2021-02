Kényszerpályán – Vörös Milán befejezte a tekézést

Egészségügyi okból be kellett fejeznie sportpályafutását a Répcelaki SE egyik meghatározó tekésének, Vörös Milánnak.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A tekesportban nem jellemző, hogy valaki már harmincéves korában befejezi a versenyzést, Vörös Milán kényszerűségből mégis meghozta ezt a döntést.

– Nem a munkahelyem, hanem egy sérülés miatt nem megy tovább. Már tavaly is sokat küszködtem a csípőízületemmel, a bal forgómban van kopás. Sajnos 60–70 dobásnál többet nem bír és folyton begyullad. Sőt már 2017-ben is jelentkezett a probléma a számunkra aranyéremmel záruló NBC Kupán, a sorozatterhelés közepette az utolsó napon már nem tudtam pályára lépni. Vizsgálatok, kezelések után orvosi tanácsra döntöttem a befejezés mellett. Választhattam, hogy kínlódom tovább, aztán évek múlva lépni sem tudok és protézisre lesz szükség, vagy abbahagyom és egy kicsit más irányt vesz az életem – mesélt a döntése hátteréről Vörös Milán. – A befejezés mellett döntöttem, hiszen itt a családom, kétéves múlott a kislányom. Egy mezőgazdasági cégnél dolgozom, és ha fájdalmaim vannak, az a munkámra is kihat.

Vörös Milán tízévesen kezdett el szülőfalujában, Uraiújfaluban tekézni, már serdülőként játszott az NB III.-as, majd NB II.-be jutott csapatban. Utána Zalaegerszegre hívták, ott töltötte az ifjúsági (U23) éveit. Végig tagja volt a korosztályos válogatottnak. Ott volt a

2010-es U23-as horvátországi vb-n, de a csúcsot a 2012-es bautzeni vb jelentette, ahol későbbi klubtársával, Ritter Tamással a tandem versenyszámban ifjúsági világbajnoki címet szerzett. Ezután igazolt Répcelakra. Ekkor már egy bajnoki csapatarany és ezüst is volt a tarsolyában, hiszen a zalaiak felnőttcsapatában is kapott már szerepet. A répcelakiakkal egy ezüstéremmel és hat bronzzal gyarapodott a csapatbajnoki éremgyűjteménye. És ne feledkezzünk meg a harmadik számú európai megmérettetésen, az NBC Kupában elért sikerekről sem: 2016-ban aranyérmet ünnepelhetett a Répcelak, egy évvel korábban ezüstérmesek lettek, a dobogó harmadik fokára pedig kétszer, 2014-ben és 2018-ban is felállhattak.

– Nagyon szép húsz év van mögöttem a sportágban, rengeteg jó élmény, nemzetközileg is kiemelkedő eredmény. A tekesport által járhattam be Európát, rengeteg ismeretséget kötöttem. De az élet megy tovább. Sajnos már hobbiszinten sem tekézhetek, de azért nem szeretnék teljesen elszakadni ettől a sporttól. A meccseken ott vagyok, és amiben tudok, segítek a csapat körül.

Kiemelt képünkön: Vörös Milánnak le kellett zárnia tekepályafutását