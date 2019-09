Készül a SZoESE – Továbbra is a fiatalok beépítése a fő cél

Gőzerővel készül a Szombathelyi Egyetemi SE amatőr NB I-es női kosárlabdacsapata a 2019/2020-as szezonra.

A SZoESE már augusztus elején elkezdte a tréningeket, kisebb változások is történtek a keretben.

– Augusztus elején kezdtük meg a munkát, de az első bő két hétben főként a Csónakázótónál dolgoztunk, az erőnléti felkészítésre helyeztük a hangsúlyt – árulta el Szabó László, a Szombathelyi Egyetemi SE amatőr NB I-es női kosárlabdacsapatának a trénere. – Majd terembe vonultunk – ahol már új parketta fogadott minket. Augusztus 21-től szeptember elejéig edzőtábor jelleggel dolgoztunk tovább, napi két edzést vezényeltem a lányoknak. Szeptember elejétől álltunk vissza a normális kerékvágásba, a heti öt edzésre. Egy edzőmeccset már játszottunk, a Falco U16-os csapatával mérkőztünk meg. Nem az eredményen volt a hangsúly, igyekeztünk a pályán hasznosítani a tanultakat, gyakoroltunk egy jót – elégedett voltam a látottakkal. Továbbá több csapatépítő foglalkozáson is részt vettünk.

– A keretben történt némi változás, iskolai okok miatt Fekete Tünde és Pankaczi Hanna is távozott tőlünk, előbbi Ausztriában folytatja tanulmányait, utóbbi pedig a Pécsi Egyetemen – folytatta Szabó László. – Püspöki Lotti személyében viszont egy érkezőről is be tudok beszámolni, aki most kezdte meg tanulmányait az ELTE Savaria Egyetemi Központ hallgatójaként, ekkor csatlakozott hozzánk is. Előzőleg az amatőr NB I-es Ajkánál játszott, remek alapokkal rendelkezik, ha fizikálisan utoléri magát, akkor nagy erősségünk lehet.

Kulcs­emberünk, Szabó-Haklits Zsuzsanna a nyáron átesett a régóta esedékes térdműtétén, az eredményességünk nagyban függ az ő visszatérésétől, a reményeink szerint decemberben már pályára léphet. A célokat egyelőre nehéz megfogalmazni, sok az új csapat a csoportunkban, több NB I-es gárda indít második számú együttest, így nehéz felmérni az erőviszonyokat. Mi mindenesetre folytatjuk a fiatal játékosaink beépítését, szeretnénk továbbfejlődni, és a középmezőnyt célozzuk meg.

A SZoESE szeptember 15-én, vasárnap rendezi a hagyományos felkészülési tornáját Polgár Béla emlékére. Az egész napos erőpróbán három férfi és három női csapat lép pályára az egyetemi csarnokban. A bajnokságot

szeptember 29-én kezdi a SZoESE.