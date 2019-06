Két bronz a vívók vidékbajnokságáról

A Szombathelyi Vívóakadémia Sport­egyesület versenyzői közül Lajcsik Róza gyermek, míg Babós Esther újonc korosztályban végzett a harmadik helyen az utánpótlástőr-vidékbajnokságon.

A vidékbajnokság az újonc lány tőrözők versenyével kezdődött, ahol körvívás után alakult ki a végeredmény. A vasi színeket Babós Esther képviselte, aki a csoportjában öt győzelem mellett két vereséget gyűjtött be, és ezzel bronzérmes lett. A gyermeklány korosztály 21 versenyzője között öt szombathelyi is megmérettette magát. A legjobban egy másik Igaly János-tanítvány, Lajcsik Róza vette az akadályokat, aki a csoportkört öt győzelemmel és egy vereséggel zárta, így a negyedik helyen, kiemeltként jutott a legjobb 16 közé. A nyolcba jutásért rendkívül sima, 15-1-es győzelmet aratott Izsóf Veronika (Szent György VE) ellen, majd a legjobb négybe is beverekedte magát a ZVS-s Antal Katalin 15-5-ös legyőzésével. A végállomást az elődöntő jelentette, ahol 15-9-es vereséget szenvedett a későbbi győztes Van Leeuwen Ninától (SZTE-VK), így a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

Párbajtőrben is az utolsó versenyt rendezték a nyári szünet előtt. Az Olimpici grand prix sorozat zárófordulóján, a keszthelyi országos bajnokságon a szombathelyiek közül Csizmazia Gergő érte el a legjobb eredményt. A törpici korosztályban 69-en vágtak neki a küzdelmeknek, Gergő a csoportkörben három győzelem mellett két vereséget jegyzett, ezzel a 26. helyen várhatta az egyenes kieséses szakaszt. A táblán először a 16-ba kerülésért kellett vívnia, ahol 10-7-re legyőzte Salamon Bálintot (Alba Regia), majd 10-8-ra nyert Pataky Roland (DVE) ellen. Ezzel a szombathelyi tehetség már a legjobb nyolc közé jutott, ahol a vasasos Majsai Nimród állította meg – Varga Péter tanítványa 10-7-es vereséget szenvedett. Csizmazia Gergő a nagyon előkelő hatodik helyen végzett.

A Szombathelyi Vívóakadémia versenyzői számára ezzel véget ért a szezon, folytatás szeptemberben.