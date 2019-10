Két futamgyőzelem – Véget ért a 2019-es FIA kamionos Európa-bajnokság

Spanyolországban két futamgyőzelemmel zárta a 2019-es FIA kamio­nos Európa-bajnokságot a német Tankpool24-Mercedes kétszeres Eb-győztes szombathelyi pilótája, Kiss Norbert.

Az idei nyolcadik, spanyolországi versenyhétvégével zárult a 2019-es kamionos Európa-bajnokság. Kiss Norbert már nem érhetett oda az összetett pontverseny dobogójára – így különösebb tét nélkül versenyezhetett.

Szombaton egy első és egy hatodik helyet gyűjtött be a szombathelyi pilóta, aki a nagyon szoros időmérőn a hatodik időt futotta. Az első versenyen nem lépett előrébb, de épségben behozta az autót a célba. A második, győzelemmel véget érő verseny viszont ennél sokkal izgalmasabbra sikeredett.

– A harmadik helyről indulhattam, de nem sokkal a rajt után volt egy piros zászló, mert páran kicsúsztak a középmezőnyből, és előttem is összeakadtak ketten – árulta el Kiss Norbert. – Próbáltam kimaradni a bajból, az újra­indításnál vesztettem egy pozíciót, később viszont feljöttem a második helyre, ott is intett le a kockás zászló. Ám a győztes Adam Lackót megbüntették, így végül megörököltem az első helyet.

Vasárnap egy ötödik hely és egy újabb futamgyőzelem volt Kiss Norbert mérlege. A szombathelyi versenyző több komoly csatába is belekeveredett, de a felügyelők ezúttal sem mellette, sem ellene nem hoztak ítéletet.

– Az első futam rajtja jól sikerült, habár Sascha Lenz leterelt a fűre, nem kapott érte büntetést, később hiába értem utol és támadtam, agresszívan védekezett, nem tudtam megelőzni, ötödik lettem – idézte fel az eseményeket Kiss Norbert.

A fordított rajtrácsos futamon Kiss a negyedik helyről indult, és megint összeakadt Sascha Lenzcel, de ezúttal ő került ki győztesen a nagy csatából.

– Visszakapta, amit adott nekem az előző futamon, és most következetesen döntöttek a bírák, mert ahogy korábban őt, úgy most engem sem büntettek meg. Egy-két kanyarkombináción belül kettőt is sikerült előznöm, majd Rene Reinert motorhiba miatt félreállt, úgyhogy hirtelen az első helyen találtam magam. És szerencsére meg is volt a tempóm ahhoz, hogy megtartsam ezt a pozíciómat. Két fordított rajtrácsos győzelemmel zártuk a szezont, ami kicsit szebbé teszi a versenysorozat végét – vélekedett kissé csalódottan Kiss Norbert.

A nyolc versenyhétvégét (Olaszország, Magyarország, Szlovákia, Németország, Cseh­ország, Belgium, Franciaország, Spanyolország) fel­vonultató idei Európa-bajnokság véget ért, a német Tankpool24-Mercedes csapat kétszeres Európa-bajnok kamionversenyzője összetettben a hatodik helyen fejezte be a sorozatot – pedig sokáig volt esélye a dobogóra is.

– Köszönöm a szurkolóimnak a biztatást, a támogatóimnak a bizalmat, remélem, hogy jövőre tudunk nyitni egy új fejezetet a versenyzésben – zárta szavait Kiss Norbert.