Két hét szünet után újra pályán a Haladás

A labdarúgó NB II. 8. fordulójában vasárnap 17 órakor a Szombathelyi Haladás a Pécsi MFC-t fogadja.

A válogatott mérkőzéseket követő kéthetes szünet után hétvégén folytatódik a labdarúgó NB II. A 12 ponttal a 8. helyen álló Haladás a 9., szintén 12 pontos Pécset fogadja.

A zöld-fehérek négy ­meccs óta veretlenek, utóbbi két bajnokijukon (Ajka 1-0, Kaposvár 0-0) gólt sem kaptak. Jó formát mutat tehát Mátyus János csapata, amely csupán két pontra van az éllovas Debrecentől. A vasiak hazai pályán különösen jól szerepelnek, két győzelem mellett egy döntetlen a Rohonci úti mérlegük. A vendég pécsiek az elmúlt szezonban az NB III-at megnyerve jutottak a másodosztályba. A mecsekaljaiak a szombathelyiekhez ­hasonlóan három-három győzelem és döntetlen mellett egy vereséget gyűjtöttek be. A legutóbbi fordulóban hazai pályán 2-0-ra verték a Szentlőrincet. Vas László együttesében több NB I-et is megjárt futballista található: Prekler, Króner és Óvári. De a pécsieket erősíti két korábbi Illés Akadémia-játékos, Grabant Bence és Tihanyi Olivér is. Előbbi piros lapja miatt nem szerepelhet.

– Noha nyáron játszottunk egy felkészülési mérkőzést a pécsiekkel, abból nem szabad kiindulnunk, ez egy teljesen más meccs lesz – mondta ­Mátyus János, a Haladás edzője. – Nagyon agresszív, jól védekező és támadásban is hatékony ellenfélre számítok, amelynek veszélyesek a pontrúgásai is. A Pécs idegenben bátrabban futballozik, mint odahaza – gyakran letámadja ellenfelét. A pécsiek ugyan a harmadosztályból érkeztek, biztos vagyok abban, hogy nem a kiesők között lesznek. De mivel itthon játszunk a gyönyörű stadionunkban, fantasztikus szurkolótáborunk előtt, önbizalommal telve egyetlen célunk lehet: itthon tartani a három pontot. Az elmúlt két hetünk tökéletesen sikerült, de ezt a meccsen kell bebizonyítanunk.

A vasiaknál Farkas Balázs részleges combizomszakadása miatt nem játszhat, míg Tóth Dávid a vállával bajlódik.

A stadion pénztárai 14 órakor nyitnak.