Két országos díj is a vasi kisvárosba került

Nagyszerű évet zárt a Répcelaki SE szuperligás tekecsapata. Bár december 7-én vívta a vasi együttes idei utolsó tétmeccsét, az év végére is maradt egy nagy csattanó: az év férfijátékosa címet Kakuk Levente érdemelte ki, az év edzőjének pedig Kiss Zsoltot választották.

A 2019-es év több szempontból is kivételes volt a Répcelaki SE számára. Sorozatban hat bajnoki bronz után sikerült ezüstérmet szereznie Kiss Zsolt együttesének, ami indulási jogot jelentett az Európa Kupában – története során először szerepelhetett a klubcsapatok számára kiírt második számú kontinentális tornán a vasi kisváros csapata. Az EK-ban szerzett hatodik hely pedig Bajnokok Ligája-indulást is ért. Ugyan továbbjutni nem sikerült, de hazai pályán legyőzték a címvédő Zapresicet a répce-

lakiak, akik a magyar bajnokságban, a Szuperligában a tabella élén zárták az őszt. Nem maradtak ki a válogatott sikerekből sem, három játékosuk, Kakuk Levente, Zapletán Zsombor és Móricz Zoltán nyakába is bronzérem került a májusi, csehországi csapat-világbajnokságon.

A répcelaki remeklés nem maradt visszajelzés nélkül, a magyar szövetség (MATESZ) mai évzáróján Kiss Zsolt veheti át a 2019-es év legjobb edzőjének járó díjat, míg a legjobb férfijátékosét Kakuk Levente.

– Amikor felhívtak a hírrel, könnybe lábadt a szemem – osztotta meg velünk érzéseit Kiss Zsolt, a répcelaki tekeszakosztály edzője, vezetője. – Óriási megtiszteltetés, hogy én lettem az év edzője; a szakma elismerésénél nincs nagyobb dolog. Szinte hihetetlen, hogy ez is elértem. Természetes, hogy most felidézem az idáig vezető utat. Tizenhárom évesen, 36 éve ismerkedtem meg a tekével, Milisits Ferenctől, majd az édesapámtól rengeteget tanultam. Huszonhárom éve edzősködöm, a megyei II-ből vezetett az út a legmagasabb osztályba, ahol kilenc éve az élmezőnybe tartozunk, a nemzetközi porondon, az NBC Kupában is négyszer szereztünk már érmet. Remélem, a folytatás legalább ilyen lesz.

A répcelaki csapatkapitány, Kakuk Levente hatodszor nyerte el az év játékosa címet. A 39 esztendős, ötszörös világbajnok elmondta, hogy sok összetevő, egy pontrendszer alapján választják meg az év legjobbját. Számításba vették például a vb-bronzot és bizonyára azt is, hogy a világbajnokságon 707 fával övé volt a mezőny második legjobb egyéni eredménye, a csapata bajnoki ezüstjét, az egyéni idegenbeli átlagát (642,5), és persze az egyéni országos bajnokságon szerzett két aranyát és egy bronzát is. Jó ideje nagyszerű formában van.

– Nagyon érik már, hogy ismét 700 fölött teljesítsek, bízom benne, hogy összejön. A korom nem akadály, jövőre leszek 40, 52 éves csapattársam is volt az idei vb-n. Májusban egyéni világbajnokságot rendeznek. Egyszer, 2014-ben én már elértem minden tekés egyik legnagyobb álmát, egyéniben is aranyérmes lettem. Jó lenne még egyszer arra a csúcsra felérni. De ha majd a csapattal jönne össze, az is nagy öröm volna. És ha az a pici szerencse most végre felénk billenne, akkor a Répcelakkal is elérhetnénk a csapatbajnoki címet… – sorolta a világklasszis, aki már tervezi (de még el nem árulja, hogy milyen lesz) a májusi vb-re szánt frizuráját. Hiszen a hosszú évek során már szinte védjegyévé vált a világversenyeken ötletesebbnél ötletesebb színes mintás hajviselet.