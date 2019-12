Két ponttal maradt alul a Körmend a Kijev vendégeként

Küzdött és megszorongatta a Kijevet az Egis Körmend kosárcsapata a FIBA Európa Kupa második csoportkörének 2. fordulójában. Az ukránok a lefújás pillanatában tudták a maguk javára billenteni az eredményt.

Az Egis Körmend Ukrajnában próbálhatott szerencsét a FIBA Európa Kupa második csoportkörében, a BC Kijev Basket vendégeként. A Kijev eddig egy győzelmet szerzett a K csoportban, az első játéknapon Hollandiában nyert a Zwolle ellen.

A mérkőzés elején a Kijev nem érezte a hazai pályát, jó pár dobása célt tévesztett, a Körmend viszont betalált. Aztán a rossz dobószéria átragadt a piros-feketékre is, egalizált a házigazda, majd a vezetést is átvette (8-6). Egy jó sorozat után már kétszer annyi pontja volt a Kijevnek (12-6). A Körmend számára hamar világossá vált, hogy ellenfele komoly iramot diktál és kezd belejönni a pontgyártásba. Ferencz triplájával szépített a vasi együttes, de Pavlov azonnal reagált. A körmendi kapitánynak volt válasza, így tartani tudta magát a vasi alakulat (15-12). Aztán jött a szokásos Turner-Taylor összjáték, briliáns befejezéssel. De kemény fából faragták az ukránokat, kezdeti bizonytalanságuknak már nyoma sem volt. Most már pontosan célzott a hazai együttes, és megint nyolc pont volt az előnye (24-16). Az első etap végéig egy duplával közelebb ért ellenfeléhez a Körmend (24-18). Hajtós tempóban folytatódott a második negyed, a vendégek jegyeztették az első pontokat. Kastrati asszisztja után Taylor oldotta meg hibátlanul a feladatot.

Pustozvonov tett róla, hogy ne bízza el magát a Zollner-csapat: tripláját egy büntetővel is megtoldotta. Nem kellett sokat várni, hogy kialakuljon a tízpontos különbség (30-20), de Varnado hármasával és Durázi négy pontjával ismét közelebb kerültek a vendégek. Erőszakosabb és agresszívebb játékot mutatott az ukrán csapat, kihasználta magasságbeli fölényét, de Turner és Taylor most is talált lyukat a hazaiak védekezésén. Pustozvonov azonnal triplával válaszolt és a 17. percre kialakult a legnagyobb különbség (41-30). Az amerikai-kanadai kettős, Varnado és Edwards azonban újra közelebb hozta egymáshoz a feleket. Az ukrán csapatnak mindenre volt válasza, ezúttal Shepherd akasztott be egy triplát, majd néhány másodperc múlva egy másikat. Büntetőkkel került tízen belülre a Körmend a nagyszünetre (47-39).

A második félidő elején frissebb volt a hazai gárda, a Körmend többet hibázott. Tartotta, majd növelte előnyét a Kijev, a vendég nem tudott újítani. A negyed második felében némileg változott a kép, emberesebb játékot mutatott a piros-fekete csapat és közelebb ért ellenfeléhez (64-56). Kilencpontos hazai előnnyel rajtolt el a záró játékrész (65-56). Taylor duplájára négy ponttal válaszolt a Kijev, de az amerikai nem adta fel, tartotta a lelket a Körmendben. Kaszabolták a vendégeket a palánk alatt, így büntetők törték meg a játékot. Öt perccel a vége előtt két pontra zárkózott, majd egalizált a Körmend (71-69). A végjáték nagy izgalmakat hozott. Az utolsó percig egyenlő volt az állás, de a lefújás pillanatában Shepherd keze nem remegett meg. A Körmend küzdésére nem lehet panasz, egy hajszálon – pontosabban egy dudaszós duplán – múlott a piros-feketék győzelme.