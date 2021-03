Két ponttal nyert a Falco KC

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság 8. fordulójából elmarad mecset pótolt a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely: a Kecskemét vendégeként csikarta ki a győzelmet. A Falco két vereség után lépett pályára Kecskeméten – és ezúttal is szűk kerettel, ugyanis Bruinsma és Benke ismét hiányzott a keretből.

Nagy lendülettel, váltott kosarakkal kezdtek a csapatok – váltott vezetést mutatott az eredményjelző. Váradi és Wittmann vívott dobópárbajt. A hazaiak agresszívan játszottak, sokat cseréltek. Nem volt üresjárat, pörgött a meccs. A percek múlásával a szombathelyi alakulatnak sikerült magához ragadni az irányítást. Jobban védekezett, és főleg jobban dobott távolról a Falco, meglépett (8. perc: 13-20). Időt is kért a KTE. De a folytatásban is jobbára csak büntetőkkel araszolt. Nem sikerült megtörni a Falco lendületét, maradt az irányítás az Anderson és Perl által vezérelt vendégeknél. Nyolc ponttal nyerte meg az első etapot a Falco. A második negyedet viszont megnyomta, 7-0-val kezdte a házigazda – több tiszta dobást is rontott a Falco (11. perc: 29-30). Doktor törte meg az egyre kínosabb szombathelyi gólcsendet. És lassan visszaverte a támadást, ismét magára talált a Falco (16. perc: 31-39). De a Kecskemét ott loholt ellenfele nyomában – ekkor már a hazai hármasok is kezdtek célba érni. Keményedett a csapat, nagyot harcoltak a felek – a lepattanókat a vendégek szedték jobban. Az etap hajrájához érve visszaesett a ponttermés, mindkét fél próbálta rendezni a védekezését. A Falco többször meglépett, a KTE rendre felzárkózott. Végül a szünetben öt pont szombathelyi előnyt mutatott az eredményjelző (20. perc: 46-51). Nem bírtak egymással a csapatok.

Fordulás után a Falco tért vissza frissebben a pályára. Váradi harmadik triplája után már tíz ponttal vezetett a vendég (23. perc: 48-58). És állandósult is a vasiak tíz pont körüli, fölötti előnye. A kecskeméti időkérés után sem változott meg a játék képe: a roppant szervezett, motivált Falco diktálta a tempót. De a Kecskemét nem adta fel, látótávolságban tartotta ellenfelét. Olyannyira, hogy szombathelyi oldalon is időt kellett kérni (27. perc: 61-65). Ki is lábalt a kisebb hullámvölgyből a sárga-fekete gárda, ismét tíz pontra növelte előnyét – de azért maradt izgalom az utolsó játékrészre (30. perc: 66-76). Próbálta fokozni a tempót a KTE, ám minden hazai pontra érkezett válasz (34. perc: 78-84). Váradi és Perl húzták a Falco szekerét, mindketten nagyot játszottak. A hajrá izgalmasan alakult. Doktor, majd Lake is kipontozódott. Bő két perccel a vége előtt a KTE felzárkózott két pontra (89-91). A végjátékban aztán Keller rázta meg magát, két fontos duplát is elhelyezett a gyűrűben, lepattanókat szedett. A kiélezett meccset büntetőpárbaj zárta. Végül a Falco KC csak kicsikarta a roppant fontos győzelmet.