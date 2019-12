Két súlyos sérülés után a visszatérésre készül Rózsa Dániel

A Haladás NB II.-es labdarúgócsapatának kétszeres válogatott kapusa, az októberben megsérült Rózsa Dániel február közepén újra védene.

Ezt ne hagyja ki! Legyenek gazdagok az új évben! Legjobb lencsés ételek egy helyen

Rózsa Dániel a 13. fordulóban, az október 20-án lejátszott Vasas (2-3) elleni idegenbeli mérkőzésen sérült meg. A találkozó 35. percében egy szöglet után a már labdát birtokló kapust tarolta le az angyalföldiek egyik játékosa. A 35 esztendős Rózsát le is kellett cserélni, mint később kiderült, a jobb bokája eltörött, és a jobb térde is súlyosan megsérült. Bokáját a meccs után négy nappal megoperálták, a beavatkozás és a felépülés zökkenőmentesen sikerült – ismét védhetne.

Ám a közelmúltban elvégzett MR-vizsgálat beigazolta a korábbi félelmet, a Vasas-futballista kamikazeakciója miatt Rózsa térdében részlegesen elszakadt az elülső keresztszalag. A fővárosi futballista egy rossz mozdulattal két súlyos sérülést okozott ellenfelének. Nincs könnyű helyzetben tehát a szombathelyi klub, jelenleg Gyurján személyében egy NB-s múlttal rendelkező portásuk van a másodosztály 18. helyén tanyázó vasiaknak. Kapusposzton ugyanis még az Illés Akadémia-Haladás U19-es csapatának tehetséges, de egyelőre még rutintalan, 17 esztendős kapusa, Schüld Máté bevethető.

– A bokaműtétem után sajnos hosszú hetekig nem tudtam elkezdeni a rehabilitációt, mert bevizesedett a térdem – mondta Rózsa Dániel. – Ezért három-négy hétig csak pihentettem, másrészt nem tudtam, milyen súlyos a térdsérülésem, ennek függvénye is volt, mennyire terhelhetem a lábam. Ezért mielőbb szerettem volna megröntgeneztetni a térdem – de azt mondták, amíg a bokaműtét miatt a fémlemez bennem van, veszélyes és nem szabad. Vártam, vártam, aztán meguntam, és mégis elmentem MR-re – kiderült, semmi akadálya nem lett volna korábban sem a vizsgálatnak. A röntgen végül megállapította, hogy csakúgy, mint 2016-ban, ezúttal is részlegesen elszakadt az elülső keresztszalagom.

– Bosszús vagyok, mert a felesleges várakozás miatt négy hetem teljesen kárba veszett. Mindenesetre eldöntöttem, ezúttal nem műttetem meg, inkább úgy megerősítem a combom, hogy reményeim szerint így is futballozhatok. 2016-ban nyolc hónapot hagytam ki a műtét miatt, most nem szeretnék ennyit várni a visszatéréssel. Egyébként nem én lennék az első labdarúgó, aki műtét nélkül meggyógyul ebből a sérülésből, sokan játszanak térdszalag nélkül. Egy ideje gyógytornászhoz járok, aztán később következik az úszás, a biciklizés, konditermi erősítés – ha minden jól alakul, február közepén óvatosan elkezdhetek edzeni is. A bokám ugye már szinte teljesen rendbe jött, és bízom abban, hogy hamarosan a térdsérülésem is a múlté lesz.