Két szombathelyi iskola a futsal-diákolimpia döntőjében

Aranyérmet szerzett a Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium együttese az V–VI. korcsoportos futsal-diákolimpia országos döntőjében.

A 2019/2002-as tanévben újszerű a lebonyolítása a futsal-diákolimpiának. Idén már nem húsz-, hanem 12 csapatos az országos döntő. Elődöntőket is beiktattak, így a megyei versenyekről nemcsak a győztesek, hanem a másodikok is továbbjutottak. És mivel az V–VI. korcsoport Vas megyei győztese, a Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, valamint a megyei második Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium csapata is első lett az elődöntős tornáján, mindkét együttes ott lehetett a 12-es pécsi fináléban, ahol négy hármas csoportban kezdődtek meg a küzdelmek.

A D jelűben az NLG csapata nagyszerűen menetelt. A diósgyőriek elleni meccsen 1-1-es döntetlen után büntetőkkel (2-1) kerekedett felül, a szekszárdiak ellen pedig simán, 3-0-ra nyert. Csoportelsőként a keresztjátékban a C csoport másodikjával, a váci Boronkay csapatával kellett megküzdeni az elődöntőbe jutásért. Németh Attila, a szombathelyiek felkészítő testnevelője szerint színvonalát és keménységét tekintve ez a találkozó volt a diákolimpia legjobb mérkőzése.

A tavalyi ezüstérmes ellen végletekig kiélezett csatát vívott az NLG, végül 1-1-es döntetlen után a büntetőrúgásokban sikerült kiharcolnia a négy közé jutást. Innen már sima volt az út az aranyéremig. Az elődöntőben a pécsieket 5-1-re intézték el. A döntőben a csoportmérkőzésen már megismert diósgyőriekkel találkoztak újra – ezúttal nem volt semmi izgalom, a 3-0-s győzelem után jöhetett az ünneplés.

– A Vác elleni siker után nagyon nagy energiák szabadultak fel a társaságból. Okos, nagyon szép játékot mutattak a fiúk, ezzel minden résztvevő elismerését kivívták. Nagyon egységes, nagybetűs csapatot alkottak, mindenki hozzátette a magáét az eredményhez. Köszönöm nekik ezt a nagyszerű élményt – értékelt Németh Attila.

Az egyik, a legjobb mezőnyjátékosnak járó különdíj is NLG-s játékosé, Nagy Keviné lett.

A Herman-szakközépiskola csapata számára már kevésbé jó emlékű a pécsi országos döntő. A megyei és területi győztes csapatnak szintén jó esélye lehetett volna, de változtatni kellett az összeállításon, mert a végzősöknek ugyanabban az időpontban volt a szalagavatójuk, ráadásul sérülések is közbeszóltak. Hat 10. és két 11. osztályos játékossal igyekeztek helytállni.

A B csoportban a paksi Vak Bottyán-gimnáziumtól 6-1-re, a dunakeszi Radnótitól 2-0-ra kapott ki a Herman. A keresztjátékban az A csoport harmadikját, a szegedi Deákot sem sikerült legyőzniük (2-3). Így utolsó meccsüket a 11. helyért játszották, amit egy szép, 4-2-es győzelemmel a budapesti Csík Ferenc-iskola csapata ellen meg is szereztek.

A Herman-iskola csapatának tagjai: Volter Patrik, Horváth Rajmund, Heiter Bence, Molnár Gábor, Dezamits Dominik, Muzsi Boján, Kállai Zalán, Sipos Bence. Testnevelő, felkészítő: Simonné Tamássy Judit, Abért-Tihanyi Andrea.