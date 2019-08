Két vasi csapat a férfi Szuperligában

Szombaton megkezdődik a 2019/2020-as férfi teke Szuperliga – az első fordulóban a két Vas megyei csapat egymással találkozik.

Bár az előző szezon végén a Balogunyom TK csapata kiesett, továbbra is Vas megye képviselteti magát legnagyobb létszámban a férfi tekézők első osztályú bajnokságában, a Szuperligában – ezúttal már „csak” két együttessel. A mögöttünk hagyott idényben a Répcelaki SE csapata története legjobb bajnoki eredményét érte el az ezüstéremmel, a Thermalpark-Szentgotthárdi VSE pedig biztosan őrizte meg tagságát a 12 csapatos mezőnyben, nyolcadik lett. Szombaton rajtol az új szezon, az első fordulóban éppen egymással találkozik a két vasi csapat, a Répcelak fogadja a Szentgotthárdot 14 órás kezdéssel. Hogyan sikerült a felkészülés, és milyen célt tűztek ki? – erről érdeklődtünk a csapatvezetőktől.

– Egész nyáron dolgoztunk, hogy idén is legyen esélyünk éremszerzésre; ha a felkészülési mérkőzéseken, kupákon elért eredményeket nézzük, akkor nem rosszak az előjelek – kezdte Kiss Zsolt, a répcelakiak edzője. – Az osztrák Orth an der Donaut 7:1-re vertük meg itthon, eleget tettünk egy mosonszentmiklósi meghívásnak, ahol Kakuk Levente és Móricz Zoltán is pályacsúcsot ért el. Egy héttel a bajnoki rajt előtt pedig Bécsben megnyertük a hagyományos Négy Város Tornáját, amelyen rajtunk kívül még a KSV Wien, a Győr-Szol TC és az SKC Klein­warasdorf vett részt. Minden játékosunk 600 fa fölött teljesített, 3700 volt a csapatfánk. Zökkenőmentes a Zalaegerszegről érkezett Pintér Károly beilleszkedése is, hiszen a fiúk már korábbról is ismerték, játszottak már vele együtt a válogatottban, illetve különböző versenyeken. Korban is tökéletesen illik a csapatunkba, és hasonló tudású, mint a többiek. Viszont csak egy kiemelkedő klasszisunk maradt, Kakuk Levente, a most már az FTC-t erősítő Zapletán Zsombort nehéz lesz pótolni. A többi csapatot is elnézve idén már nem lesznek könnyű mérkőzéseink, minden győzelemért kőkeményen meg kell küzdeni. A hat bajnoki bronz és egy ezüst után úgy vélem, az előttünk álló szezonban bármilyen színű érem nagy siker lenne. Ami a nemzetközi szereplést illeti, az ezüstérmünk a második számú európai tornán, az Európa Kupán való indulási jogot jelent. Október 1–5-én rendezik a horvátországi Varasdon 14 csapat részvételével. Az 1–5. helyen végzők vehetnek majd részt a Bajnokok Ligája-sorozatban. Természetesen mi is szeretnénk ismét a BL-ben szerepelni.

– Júliusban kezdtük a felkészülést, az edzések mellett hétvégenként kupákon vettünk részt olyan pályákon, amelyeken a bajnokságban is kell majd játszanunk. A győri lányok vendégeként nyertünk, a répcelaki Kiss László Emléktornán másodikok lettünk, akárcsak a zalaegerszegi Göcsej Kupán. A székesfehérvári Szijjártó emlékversenyen nem sikerült dobogón végeznünk, de Cserpnyák Martin lett a legjobb ifiversenyző – sorolta Tróbert József, a szentgotthárdiak vezetője.

– Nem vagyunk rossz formában. A zalaegerszegi Takács Tamás beépülése szépen halad, de kell még idő, míg újra játékba lendül. Ha elkerülnek bennünket a sérülések és a teljes játékoskeretünkre számíthatunk, akkor reális lehet az a célkitűzés, hogy második szuperligás évünkben stabil középcsapattá váljunk. Ez egyben azt is jelenti, hogy elkerüljük a kiesést – mert ebben az évben négy csapat, a 9–12. helyezett esik ki az első osztályból. Az idő nekünk dolgozik, hiszen a célunk változatlan: minél több fiatalt beépíteni a csapatba. Két ifjúsági válogatottunk, Cserpnyák Martin és Karba Bálint már a felnőtt keretünket erősíti.