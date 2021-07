Két vasi fiatal is megnyerte kategóriáját az első bögötei fogathajtó kupán – fotók

Jól sikerült az első alkalommal megrendezett Bögöte Kupa fogathajtóverseny, amelyen két Vas megyei fiatal, Majthényi Panna és Görög Gábor is első lett kategóriájában.

Ezt ne hagyja ki! A főpolgármesterre ráégett Gyurcsány

Bár Bögötén korábban voltak már lovas – díjugrató – versenyek, a helyiek most mutatkoztak be először fogathajtásban rendezőként. És rögtön a legbonyolultabbra, a háromnapos verzióra vállalkoztak – volt díjhajtás, maratonhajtás és akadályhajtás is. Szerencsére a rendezvényt nem zavarta meg az eső, bár a füves pálya, amelyen a díj- és az akadályhajtást bonyolítják, bírja a rosszabb időjárási viszonyokat is. A maratonpályát három hektáron alakították ki, jól belátható a nézők számára is. A sikeres Hungarikum pályázat és a rendezvényt segítő környékbeli vállalkozók jóvoltából hangulatos, jó verseny kerekedett. Ebben természetesen a hajtóknak és lovaknak nagy szerepe volt.

Összesen 28 fogat versenyzett nyolc kategóriában, indult az idei gyermek, junior és fiatal hajtók Európa-bajnokságára, illetve a fiatal fogatlovak világbajnokságára készülő válogatott keret is, köztük két Vas megyei hajtó, a gyermekpóni-egyesfogat kategóriában az egyházashetyei, de a Nemzeti Fogathajtó Akadémia színeiben versenyző Majthényi Panna és a fiatal hajtóként az Eb-re, illetve a fiatal lovak vb-jére is aspiráló bögötei Görög Gábor (Vasi Horses SE). Mindketten megszerezték az első helyet kategóriájukban, Gábor húga, Görög Adrienn pedig harmadik lett a fiatal hajtók között.

Az eredményhirdetésen a versenyzők V. Németh Zsolt országgyűlési képviselőtől, Majthényi Lászlótól, a Vas Megyei Közgyűlés elnökétől, Söptei Józsefnétől, Celldömölk alpolgármesterétől és Patyi Elemértől, Bögöte polgármesterétől vehették át a jól megérdemelt díjakat.

– Nagy öröm, hogy egy új helyszínen versenyzési lehetőséget és nagy figyelmet kaphatnak a fiatalok, szükség lenne még több ilyen felhozó versenyre, ahol sikerélményük lehet, fejlődhetnek – mondta Fülöpné Mátyus Zsuzsanna főbíró, aki egyben a gyermek, junior, fiatal hajtók, illetve a fiatal fogatlovak kategóriájában a magyar csapatvezető is. – A verseny előtt egy kétnapos edzőtábort is tudtunk tartani, hogy ezeket az ügyes, tehetséges gyerekeket legalább szakmailag támogathassuk. Nagyon költséges ez a sportág, jó lenne, ha anyagi segítséget is kaphatnának. A fiatal lovak vb-jét Magyarország rendezheti, októberben Szilvásváradon lesz. A gyerekek augusztusi Eb-jének rendezésétől viszont visszalépett Franciaország. Kisbér-Ászár helyszínnel mi is bejelentkeztünk helyette. Több szövetséggel együtt szeretnénk, ha nem maradna el ez az Eb is, mint a tavalyi. Nem lenne jó, ha a gyerekek, akik folyamatosan készülnek, közben „kiöregednének” a mostani korosztályukból. Nagyon bízunk a nemzetközi szövetség kedvező döntésében – tette hozzá.

Kiemelt képen: A házigazdák képviseletében Görög Adrienn