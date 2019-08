Két vasi vett részt a Szervátültetettek Világjátékán

Remekül szerepelt a magyar válogatott – köztük a két Vas megyei versenyző, a kőszegi Nádasdy József és az ostffyasszonyfai Iker László – a Szervátültetettek Világjátékán Angliában.

Már huszonkettedik alkalommal rendezték meg augusztus 17–24. között az angliai Newcastle-ban a szervátültetett társadalom legrangosabb sporteseményét, a Szervátültetettek Világjátékát. A rendezvényre a világ 60 országából több mint 2300 sportoló érkezett. Az 54 magyar sportoló (32 vese-, 9 máj-, 3 kombinált vese- és máj-, 1 tüdő-, 3 szív- és 6 csontvelő-átültetett) 11 sportágban indult el (asztalitenisz, atlétika, bowling, darts, kerékpár, petanque, röplabda, tenisz, tollaslabda, triatlon, úszás) – korosztályos bontásban. A magyar versenyzők kifejezetten jó teljesítménnyel rukkoltak elő, ugyanis összesen 18 arany-, 26 ezüst- valamint 33 bronzérmet szereztek. A magyar küldöttség a kezdetek óta az élvonalban szerepel a nemzetek összesített pontversenyében. Idén sem volt ez másként, az előkelő nyolcadik helyet szerezte meg a csapat, európai viszonylatban pedig a figyelemre méltó második helyen végzett. Egyedül a rendező ország, Nagy-Britannia együttese bizonyult sikeresebbnek.

A magyar válogatottban a körmendi Nádasdy József és az ostffyasszonyfai Iker László képviselte Vas megye színeit – mindketten remekül teljesítettek. Nádasdy József úszásban hajszállal maradt csak le a dobogóról, ugyanis 50 m gyorson, 50 méter mellen és 100 méter háton is 4. lett. Egyéni valamint páros bowlingban pedig egyaránt a 10. helyen zárt. Iker Lászlónak is az úszás volt a fő száma: 50 méter háton 6., 50 méter gyorson 8., 50 méter mellen pedig az 5. helyen végzett. Egyéni bowlingban vasi sporttársához hasonlóan szintén 10. lett. Iker László úszásban két távon is beállította az egyéni rekordját, 50 méter gyorson pedig új egyéni csúcsot úszott.