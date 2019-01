Kétszer is idegenben

Egymás után két meccsel folytatja az extraligás bajnokságot a Hungast-Haladás Szombathely női röplabdacsapata. Az immár dr. Mucsi Péter által vezérelt csapat pénteken az UTE otthonában, szombaton Nyíregyházán lép pályára.

December 16-án játszott utoljára bajnokit a Haladás extraligás röplabdacsapata, akkor szerezte meg eddigi egyetlen győzelmét – a Jászberényt verte 3:0-ra. Aztán téli szünetet kaptak a játékosok, és a január 7-ei első edzésen Bedőcs Gergely helyett a csapatot korábban is irányító dr. Mucsi Péter várta a lányokat vezetőedzőként. Most pedig már itt az előadások ideje: pénteken 18 órától a negyedik helyen álló UTE-nél, szombaton (18.00) pedig a második Nyíregyházánál vendégeskednek a szombathelyiek.

– Gőzerővel csaptunk bele a munkába. Az első hét inkább a fizikai felkészítésről szólt, pótolni kellett a háromhetes kihagyást, vissza kellett szerezni az erőnlétet – számolt be az edzőváltás utáni időszakról Mucsi Péter. – De a labdát sem lehetett elhanyagolni, hiszen fel kellett készülnünk az előttünk álló két mérkőzésre. Úgy látom, a lányok fogékonyak a munkára, akarnak, dolgoznak rendesen. Noha a csapat egy győzelemmel és 12 vereséggel utolsó, hatodik a tabellán, nem akarunk feltartott kezekkel a pályára lépni, idegenben is a győzelemért játszunk. Nem lesz egyszerű dolgunk, hiszen Bokor Laura és Nikola Asceric csütörtökön még lázasan feküdt, erősen kérdéses, tudják-e vállalni a játékot. Pénteken a meccs után indulunk tovább Budapestről Nyíregyházára. Ott szombaton délelőtt mozgunk egy kicsit, aztán este jön is a következő bajnoki.