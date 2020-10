Kezd a Körmend – A DEAC helyett a Kaposvárral játszanak

Péntek délután egy órára derült ki, hogy az Egis Körmend kosárcsapata nem utazik Debrecenbe, helyette vasárnap kora délután a Kaposvári KK ellen kezdi meg a 2020/2021-es bajnoki idényt, ráadásul hazai pályán.

Az Egis Körmend október 17-ére, szombatra tervezett DEAC elleni meccse elmarad, erről pénteken ebéd után kapta meg a hivatalos értesítést a vasi klub. Emellett az október 21-ére kiírt Atomerőmű SE elleni hazai találkozót sem rendezik meg – immár ez is hivatalos közlés a szövetség és a klub részéről. Mind a debreceni, mind a paksi csapatnak van koronavírussal fertőzött játékosa, emiatt kérték a halasztást.

Az elmaradt bajnoki fordulókkal kapcsolatban azonban megfogalmazódott, hogy a csapatoknak és a sportágnak is az az érdeke, hogy lehetőség szerint legyenek mérkőzések. Így folyamatosan egyeztetnek egymással a gárdák. Egy ilyen tárgyalás végeredménye lett az, hogy ezen a hétvégén mégsem maradnak mérkőzés nélkül a körmendiek.

Eljött tehát a várva várt pillanat, és több mint hét hónapos kihagyás után újra tétmeccset rendeznek a körmendi Városi Sportcsarnokban.

A körmendi bajnoki szezonját nyitó mérkőzésére a Kaposvári KK látogat a Rába partjára. Ennek oka, hogy Fekete Ádám csapata is ellenfél nélkül maradt erre a hétvégére, ugyanis a Sopron lemondta a kiírt találkozójukat. Így született meg a döntés, hogy a Körmend a Kaposvárral találkozik, mégpedig vasárnap 14.10-től, a mérkőzést az M4 Sport+ közvetíti. A Kaposvár két meccset játszott le eddig, első bajnokiján kikapott Kecskeméten (97-90), a második mérkőzését viszont behúzta hazai pályán a Jászberény ellen (78-64).

A további fordulókról is tájékoztatást adott a körmendi klub. A Szolnokról érkező hírek alapján az október 24-én esedékes idegenbeli meccset sem fogják lejátszani a kiírt időpontban, de erről még nincs hivatalos állásfoglalás. Ugyanakkor az már korábban eldőlt, hogy a ZTE kérésére a 28-ára kiírt Egis Körmend–Zalakerámia ZTE KK mérkőzés is későbbi időpontra csúszik.

Ezt követően október 31-én Kecskemétre szólítja a sorsolás a körmendi csapatot, amennyiben a körülmények nem változnak. Az esetleges időpont-módosításokról folyamatos tájékoztatást ad a körmendi klub.