Kezdődik a felsőházi csata

A felsőházi rájátszás első fordulójában a friss kupagyőztes Haladás VSE futsalcsapata az Aramist látja vendégül hétfőn 18.30-kor.

A Haladás friss kupagyőztesként fut neki az NB I-es futsalbajnokság felsőházi rájátszásának. Az Aramis éppen csak becsúszott a felsőházba, az alapszakaszban idegenben (0-5) és otthon (3-5) is kikapott a szombathelyi együttestől. A HVSE ismét esélyesként lép pályára, és ha oda akar érni a bajnoki döntőbe, akkor nem veszíthet pontokat.

– A kupagyőzelem után engedélyeztem négy nap szünetet a fiúknak – árulta el Juanra, a Haladás VSE mestere. – Sokat dolgoztunk a kupadöntő hétvégéjén, két nehéz meccset játszottunk egymás után, komoly diadalt arattunk, megérdemeltek egy kis szünetet a játékosok, a szakmai stáb tagjai. Már letudtuk az ünneplést is, rendeztük a gondolatainkat, az elmúlt napokban azon voltam, hogy ismét felvegyük a bajnoki ritmust, hogy visszazökkenjünk a munkás hétköznapokba. Felkészültünk az Aramisból, tudjuk, hogy mit kell játszanunk ellene. Az Aramis sok fiatalt foglalkoztat, hajtós, gyors csapat, agresszívan védekezik, épít a kontrákra, a pontrúgásokra – kellemetlen ellenfél. Ráadásul felszabadultan léphet pályára, hiszen azzal, hogy beverekedte magát a felsőházba, már teljesítette a legfőbb célját. Esélyesként futunk neki a meccsnek, szerintem jobb csapat vagyunk – de ezt a pályán bizonyítani is kell. Nem szabad és nem is fogjuk félvállról venni az összecsapást. Van egy feladatunk, be akarunk jutni a bajnoki döntőbe, lépésről lépésre, meccsről meccsre haladunk a céljaink felé. Mindenki egészséges, bevethető, motivált, igaz, brazil légiósunk, Darrieer papírjai még nincsenek rendben.