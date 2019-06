Kezdődik a Körmend–Falco Vas megyei kosárdöntő

Szombaton (15.30, M4 Sport) az Egis Körmend–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely összecsapással kezdetét veszi az NB I-es kosárbajnokság egyik fél három megnyert meccsig tartó döntője.

A felek jól ismerik egymást. Az alapszakaszban a Körmend oda-vissza elverte a Falcót

(92-88, 68-76), míg a középszakaszban saját közönsége előtt nyert a Körmend (95-88) és a Falco (94-70) is. Az eddigi eredménysor a piros-feketék sikerét sejteti. A Körmend a negyedik, a Falco a második bajnoki címére hajt.

Matthias Zollner tavaly novemberben érkezett Körmendre, a német szakember a bajnoki alapszakasz 10. fordulójától irányítja a piros-feketéket. Az eredménylajstrom magáért beszél, vezetése alatt a Körmend megszerezte az Alpok Adria Kupát és most tizenegy év után ismét bajnoki döntőre készül a Rába-parti alakulat.

– Mindenekelőtt gratulálok a csapatomnak, hogy idáig eljutott – mondta az Egis Körmend vezetőedzője. – Nem mindennapi teljesítmény ez, nagyon hosszú út vezetett idáig. Azt hiszem, az eddig elért eredmény is nagy szó, tekintve a körülményeket, hiszen Körmend egy kisváros. Mi vagyunk a legfia­talabb csapat az első négybe került együttesek közül, de talán a nyolc között is. Még nincs vége, és nagyon éhesek vagyunk a sikerre. Célunk, hogy bajnoki aranyat szerezzünk. Ez lesz a végső harc, és azt ugye nem kell hangsúlyoznom, hogy egy rendkívül nehéz sorozat előtt állunk. Az meg különösen extra helyzet, hogy a döntő másik résztvevője, a Falco is Vas megyei csapat, így igazi sportcsemegére lehet számítani. A Szombathely kiemelkedő képességű csapat, jó magyar és külföldi játékosokkal. Nem tudjuk, mi lesz a vége, de a döntő minden egyes percét megnehezítjük majd a Falco számára, és mindent megteszünk azért, hogy feltegyük az i-re a pontot. Szurkolóink sokat segíthetnek, nagyon számítunk rájuk.

A szlovén Gasper Okorn általános megelégedésre faragott szervezett, ütőképes csapatot a Falcóból – és az utóbbi időszak eredményei azt mutatják, hogy a formaidőzítés is jól sikerült.

– Szeretnék gratulálni a Körmendnek, hogy döntőbe jutott, egész évben ­nagyszerűen teljesített, megérdemelte a finálét – mondta Gasper Okorn, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely mestere. – A Körmend nyerte az alapszakaszt, megőrizte a vezető helyét a középszakaszban, nála van a pályaelőny – ami döntő fontosságú egy ilyen párharcban. Mi vagyunk a kihívók, és természetesen az aranyéremért indulunk harcba. Külön pikantériát ad a párharcnak, hogy két megyei rivális csap össze. Ez fokozza a nyomást a játékosokon, nagyobb figyelmet irányít a mérkőzésekre, nagyobb a szurkolók elvárása. De én nyugodt játékot várok a csapatomtól – a tiszta fej legalább olyan fontos, mint az erős izom. Lépésről lépésre akarunk haladni, szervezetten, csapatként tesszük majd a dolgunkat. Többet pihenhettünk, készülhettünk a döntőre, de a Körmend lendületben van, és a fejekben még ott van a döntőbe jutás okozta eufória. Majd kiderül, melyik tényező számít jobban. A bajnokság ezen szakaszában magas a játékosok adrenalinszintje, mindenki motivált, így elfelejtik a fáradtságot. Egészségesek vagyunk, készen állunk a döntőre. Azt megígérhetem, hogy mindent elkövetünk a győzelem érdekében. Riválisok vagyunk, mindenki a saját csapata érdekeit tartja fontosabbnak, de nem szabad, hogy ebben a felfokozott állapotban elvesszen az egymás iránti tisztelet.