Kick-box Eb-n vesz részt öt vasi fiatal

Augusztus 23-tól szeptember 1-ig Győr ad otthont az év egyik legjelentősebb nemzetközi erőpróbájának, a WAKO kick-box utánpótlás Európa-bajnokságnak. Az előzetesen leadott nevezések alapján erős mezőny várható, 42 ország 1560 sportolója lép ringbe, illetve tatamira a győri Audi Arénában.

A Controll Sportegyesület három versenyzőt ad a korosztályos magyar válogatottba. Mint edzőjük, Dancsó Zoltán elmondta, Pataki Barnabás (kadet II., –42 kg, light-contact), Koledics Dávid (kadet II., –63 kg light-contact, kick-light) és Nagy Dávid (kadet II., –52 kg, light-contact, kick-light) felkészülése is rendben lezajlott. Az itthoni edzések mellett júliusban Mosonmagyaróváron tréningeztek,

augusztus közepén pedig a vépi központi edzőtáborban vettek részt – éppen Dancsó Zoltán válogatott szakágvezető irányításával.

– Mind a három sportolóm nagyon keményen edzett a felkészülés során, mindegyikük készen áll az Európa-bajnokságra – jelezte Dancsó Zoltán, a Controll SE mestere, a válogatott light-contact és kick-light szakágvezetője. – A fizikális felkészítés utolsó lépéseit már minden sportoló a saját klubjában végezte el, akárcsak a nem elhanyagolható mentális ráhangolódást. Utóbbira is komoly figyelmet fordítottunk, mivel nehéz és szoros csatákra számíthatnak versenyzőink. Pataki Barnabásban, Koledics Dávidban és Nagy

Dávidban is benne van az éremszerzés lehetősége. De sok múlik a sorsoláson, és ne feledjük, fiatal sportolókról beszélünk, akiknél döntő lesz a pillanatnyi forma, a mentális állapot. De a lényeg az, hogy becsülettel felkészültünk az Eb-re.

Az Agrobio Classic KBC-ből Holczmüller Bence (junior, –89 kg, light-contact, kick-light) és Németh Péter (junior, –94 kg, light-contact, kick-light, point-fighting) kvalifikálta magát az Eb-re.

– A felkészülést július elején kezdtük el elsősorban kondicionáló edzésekkel, sok futással, úszással, erősítéssel – fogalmazott Mayer Gábor, az Agrobio Classic KBC vezetőedzője. – Ezt követően már a technikai elemek játszották a főszerepet. A fiúk a mosonmagyaróvári és a vépi edzőtáborban is részt vettek – nagyon sokat edzettek. A formába hozás rendben van, a felkészülés jól sikerült, mindketten pattannak, és érettek arra, hogy kiemelkedő eredményt érjenek el. Idén igénybe vettünk kiegészítésként regeneráló tornát is heti egy alkalommal – ezúton is köszönöm Vörös Petra segítségét. Holczmüller Bence mindkét szabályrendszert meg szeretné nyerni. Ebben az évben szinte minden nagy versenyen dobogóra állhatott, általában a dobogó legtetejére, de én óvatos duhajként az mondanám, hogy elégedett lennék egy arannyal és egy halványabb éremmel. Németh Péternek reálisan light-contactban van esélye a végső győzelemre is, a másik két szabályrendszerben vannak nála rutinosabb versenyzők. Én meg lennék elégedve egy szépen csillogó éremmel, ha kettő érmet gyűjt be, az már nagyon komoly eredmény

lenne.