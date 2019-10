Kick-box: egy arany és egy ezüst a vb-ről

Nagyszerű szombathelyi eredmények születtek a WAKO kick-box világbajnokságon: Szmolek Emanuel ezüst-, Dancsó Zoltán pedig aranyéremmel tért haza.

Bosznia-Hercegovina fővárosa adott otthont a WAKO kick-box világbajnokságnak. Az év legrangosabb erőpróbáján népes mezőny vett rész, 58 ország sportolói 754 nevezést adtak le. A vasi, szombathelyi színeket a Controll SE két sportolója, Szmolek Emanuel és Dancsó Zoltán, valamint a Agrobio Classic Kick-box Club versenyzője, Csejtey Gábor képviselte a válogatottban – Dancsó Zoltán természetesen edzőként, szövetségi kapitányként is részt vett a vb-n. Mindannyian light-contact szakágban adtak számot tudásukról, felkészültségükről.

A 19 éves Szmolek Emanuel (79 kg) parádés formában versenyzett. Spanyol, bosnyák és finn rivális legyőzésével jutott be a fináléba. A döntőben az olaszok kitűnősége, az Európa- és világbajnoki címvédő Barbiere Simone várt rá. A papírformát ugyan nem sikerült felborítani, Szmolek Emanuel kikapott, de becsülettel helytállt, emelt fővel, büszkén hagyhatta el a pástot. Dancsó Zoltán a szakágvezetői, edzői feladatai mellett versenyzőként is tatamira állt a veteránok -94 kg-os mezőnyében. A legendás szombathelyi kick-boxos hatszoros világbajnokhoz méltó teljesítménnyel magabiztosan gyűjtötte be az aranyérmet.

– Szmolek Emanuel óriásit versenyzett, az egyik legerősebb, legnépesebb súlycsoportban lett világbajnoki ezüstérmes ilyen fiatalon – értékelt Dancsó Zoltán. – Ha a folytatásban is ennyit dolgozik, és ilyen rohamléptekben fejlődik, akkor még sok világversenyről fog hazatérni éremmel. Emanuel egyébként utánpótlás-korosztályban már nyert Eb-t, vb-t, három éve tagja a felnőttválogatottnak. A döntőben is nagyot küzdött, alaposan megizzasztotta esélyesebb olasz ellenfelét, szoros meccsen maradt alul. Minden dicséretet megérdemel. Jómagam begyűjtöttem a hetedik világbajnoki címemet. Jó volt hallgatni a Himnuszt, fogadni a gratulációkat, de nem hiszem, hogy rendszert csinálok ebből. Ugyanis a jövőben is csak akkor lépek tatmaira a veteránok között, ha a versenyzésem nem hátráltatja az edzői munkámat – nekem már fontosabb a tanítványaim sikere.

Csejtey Gábor (74 kg, veterán korosztály) remek felkészüléssel a háta mögött, jó formában várta a vb-t. Ám a világverseny előtt vesegörcs lépett fel nála, kórházi kezelésre szorult – de így is vállalta a küzdelmet. Spanyol ellenfél ellen kezdett, a mérkőzés nagy részében vezetett, ám az utolsó öt másodpercben elvesztette előnyét, riválisa a maga javára fordította az eredményt. Az ötödik helyen zárta a világbajnokságot.