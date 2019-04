Kiesési rangadó vár a zöld-fehérekre

A labdarúgó NB I. 30. fordulójában szombaton 17 órakor a Szombathelyi Haladás a Kisvárda Master Good vendége lesz.

Újabb sorsdöntő meccs, meccsek előtt áll a Szombathelyi Haladás. A tizedik, bent maradó helytől hét pont hátrányban lévő vasiaknak most már valamennyi hátralévő mérkőzésüket (Kisvárda idegenben, Paks otthon, Mezőkövesd idegenben, Vidi otthon) meg kellene nyerniük ahhoz, hogy ősszel is NB I-es csapata lehessen Szombathelynek. Az első próbatétel a szombati, kisvárdai összecsapás lesz.

A vasiak ősszel 4-0-ra kikaptak az újoncnál, ezt követően menesztették a zöld-fehérek a szlovák vezetőedzőt, Michal Hippet. A tavaszi első fordulóban pedig 1-0-ra nyertek a vasi megyeszékhelyen a szabolcsiak – van tehát miért visszavágniuk Királyéknak. A korábban a Haladásnál is edzősködő Dajka László vezette, főként ukrán, román és brazil légiósokra épülő Kisvárda jó formában várja a meccset, utolsó három mérkőzéséből a két idegenbelit (Puskás Akadémia 4-0, MTK 1-0) megnyerte, míg odahaza 1-1-re végzett a Diósgyőrrel. A Haladás sem panaszkodhat, utóbbi hét bajnokija közül ötöt behúzott, igaz, egy hete 2-1-re kikapott Debrecenben. A kilencedik Kisvárda 32, az utolsó, 12. Haladás 25 pontot gyűjtött eddig.

– Sokszor elmondtuk már, hogy számunkra valamennyi meccs fontos, ugyanakkor a kisvárdai mérkőzésre ez hatványozottan igaz – mondta Horváth Ferenc, a Haladás vezetőedzője. – A szombati összecsapás a hátralévő négy találkozó közül is kiemelkedik – ez a legfontosabb 90 perc. Nyernünk kell, hogy utána legyen esélyünk a folytatásban. A kisvárdai nagyon jól összerakott csapat, jó játékosokból áll, különösen a támadószekciója veszélyes. Nem lesz könnyű dolgunk, de célunk, hogy reményeinket életben tartsuk. Bosnjak, Saláta, Kolcák, Gyurján sérült. Összeállítás: Király – Habovda, Jagodics, Németh Milán, Mohl – Dausvili – Funsho, Rui Pedro, Golodiuk, Ivanov – Rabusic.

– Debrecenben nem azon a szinten futballoztunk, mint korábban, ám úgy gondolom, játékban így sem nőtt fölénk a Loki – mondta a zöld-fehérek bal oldali védője, Mohl Dávid. – A szakmai stábbal átbeszéltük azokat a dolgokat, amelyeket ki kell javítanunk, amelyeken változtatnunk kell és azokat, amelyek jól működtek. Ami a kisvárdai meccset illeti, videóztunk eleget, alaposan kielemeztük ellenfelünk játékát, tudjuk, mikre, kikre kell figyelnünk. A kisvárdai csapatot jó játékosok alkotják, kiegyensúlyozott teljesítményre képes a szabolcsi gárda. Ám nekünk egyetlen célunk lehet: a győzelem. Valamennyi találkozó fontos, de a kisvárdai különösen az, hiszen a meccsen eldől, a folytatásban merre haladunk tovább. A társaim nevében is mondhatom: nyerni akarunk, és hiszem, hogy nyerni is fogunk!

A meccsről a vaol.hu oldalon élő közvetítést olvashatnak.