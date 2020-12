Kikapott a Falco KC a Szolnoktól

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság 17. fordulójának rangadóján a megtizedelt Falco-Vulcano Energia KC Szombathely kikapott a vendég Szolnoktól.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az első helyezett fogadta a másodikat. Hazai oldalon Sercy személyében egy kulcsember hiányzott a palánk alól.

A 2020-as esztendő utolsó találkozóját elpuskázott támadásokkal kezdte a Falco – amit 4-0-val büntetett a vendég. És a folytatásban is a Szolnok akarata érvényesült (3. perc: 3-9). Benke és Bruinsma pontjaival zárkózott a Falco. De nem engedte ki a kezéből a palánk alatt erősebbnek tűnő, szinte minden támadását kosárral záró Olaj (7. perc: 12-20). A hazai cserék viszont jól szálltak be a meccsbe. Milosevic egyenlített triplával, Perl pedig egy gyors egyéni alakítás után átvette a vezetést a Falcónak (9. perc: 22-20). Belelendült, sebességet váltott a házigazda, a Szolnok kőkemény védekezése ellenére is 6-0-val nyitotta a második negyedet. Rögtön időt kért a vendégek kispadja (12. perc: 30-23). De nem sikerült megtörni a szombathelyi alakulat lendületét – igaz, a negyed közepén Anderson a combját fájlalva ment be az öltözőbe. Ekkor már jól védekezett a házigazda, Lake szorgalmasan szedte a lepattanókat. Szinte csak büntetőből tudott gyűrűbe találni a vendég (18. perc: 36-28). De rengeteg büntetőhöz jutott, így a nagyszünetig fel is zárkózott (20. perc: 36-34). A Falco az első félidőben csak két triplát tudott dobni.

Küzdelmes jelenetekkel kezdődött a harmadik negyed, közel három percet kellett várni az első kosárra, a Szolnok volt eredményes. Váltott pontokkal, váltott vezetéssel folytatódott a meccs (24. perc: 40-41), de lassú tempóban, ami inkább az Olajnak kedvezett. Ráadásul a Falco ekkor rosszul dobott, ziccerek, büntetők maradtak ki hazai oldalon. Ezt kihasználva meglépett a Szolnok, tíz pontra növelte az előnyét (26. perc: 40-50). A hazai időkérés után sem tudta rendezni a sorait az Andersont nélkülöző házigazda – szinte semmi nem akart sikerülni. Kellemetlen ellenfélnek bizonyult a kőkeményen védekező, remekül dobó vendég. Az utolsó játékrész így 14 pontos szolnoki vezetésről kezdődött (30. perc: 44-58) – a harmadik etapban mindössze nyolc pontra futotta a Falco erejéből. A záró játékrész elejét aztán megnyomta a házigazda, tíz pont alá faragta hátrányát. Milosevic ragadta magához a karmesteri pálcát (34. perc: 56-61) – rövid időn belül kétszer is időt kért a Szolnok. Benkét furcsa körülmények között, korán pontozták ki a játékvezetők – sikerült megtörni a Falco lendületét (37. perc: 60-69). A megtizedelt házigazda nagy küzdelemben így is nyílttá tette hajrát. Az utolsó perc 69-74-es állásról kezdődött – innen pedig már nem volt visszaút.

Zsinórban második bajnoki vereségét szenvedte el a Falco.

Jegyzőkönyv Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Szolnoki Olajbányász 75-80 (24-23, 12-11, 8-24, 31-22), Szombathely, zárt kapuk mögött, NB I-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Cziffra Cs., Tözsér D., Ádám J.

Falco: Anderson –, Doktor 2, Benke 12/6, Bruinsma 12, Lake 2. Csere: Váradi 11/3, Perl 26, Milosevic 10/3, Dancsecs –, Kovács B. –. Edző: Gasper Okorn.

Szolnok: Pongó 9/6, Badzim 15/15, Pallai –, Subotic 16/3, Cakarun 16. Csere: Warner 16/3, Rudner 3/3, Kovács P. –, Juhos 5/3, Zsíros –. Edző: Gasper Potocnik.

Az eredmény alakulása: 3. p.: 3-9. 7. p.: 13-20. 9. p.: 22-20. 12. p.: 30-23. 18. p.: 36-28. 20. p.: 36-34. 24. p.: 40-41. 26. p.: 40-50. 30. p.: 44-58. 34. p.: 56-61. 39. p.: 69-74. Kipontozódott: Benke (35.), ill Subotic (38.).

Kiemelt képünkön: A Falco irányítója, Anderson (labdával) nem sokat játszott, megsérült – megérezte a hiányát a csapat