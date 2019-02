Kikapott a SZoESE

A papírformának megfelelően szomszédvári vereséggel folytatta az amatőr NB I-es női kosárlabda-bajnokságot a Szombathelyi Egyetemi SE.

Sportdarázs–Szombathelyi Egyetemi SE 67-42 (13-14, 19-6, 21-12, 14-10). – Sopron, 100 néző, amatőr NB I-es női kosárlabda-mérkőzés, vezette: Sebesi, dr. Vajda.

SZoESE: JAKUBOVICS 15, Fekete 3, BALOGH V. 10, Szabó-Haklits 7/3, Sándor 2. Csere: Horváth L. 3, Szanati 2, Koltay –, Soós –, Tóth E. –, Nagy Cs. –. Edző: Szabó László.

A SZoESE jól kezdett, meglepte esélyesebb, bajnoki címért küzdő ellenfelét. Mind támadásban, mind védekezésben jó teljesítményt nyújtott, így megnyerte az első negyedet. A folytatásban azonban rendezte sorait a Sopron, sebességet váltott, és nagyon kemény védekezéssel rukkolt elő – átvette a veztést, magához ragadta az irányítást. A SZoESE tanácstalannak tűnt, ráadásul roppant gyengén dobott, ebben a játékrészben mind a hét triplája kimaradt, ahogy a közeli ziccerek is. A szünetben már 32-20-ra vezetett a házigazda. Fordulás után sem változott a játék képe, uralta a meccset a házigazda. A Sopron kihasználta magassági fölényét, rengeteg pontot szerzett palánk alól, hatékonyan lepattanózott – így nem tudta tartani a lépést a továbbra is gyengén dobó SZoESE. A mérkőzés korán eldőlt (30. perc: 53-32). Az utolsó etapban már mindkét oldalon a cseresor játszott.

Szabó László: – A védekezésünk most hellyel-közzel rendben volt, egy ilyen szintű csapattól lehet 67 pontot kapni. A támadójátékunk, a dobóformánk viszont roppant gyenge volt – ezért kaptunk ki. De a Sportdarázs jobb, erősebb csapat nálunk, az eredmény teljesen reális.