Kilenc góllal nyert az AVUS

Az OB I/B-s vízilabda-bajnokság 6. fordulójában az Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület (AVUS) kilenc góllal legyőzte a Fehérvárt.

AVUS–Fehérvár VSE 16-7 (4-1, 4-1, 5-1, 3-4). – Szombathely, OB I/B-s vízilabda-mérkőzés, zárt kapuk mögött, vezette: Pintér, Csák.

AVUS: Kovács B. – Baranyai, HAJMÁSI 3, SZŐKE 3, Csányi 3, SÁGI 4, Landherr 2. Csere: Horváth D., Németh L. 1, Makrai, Fenyvesi, Szabó B., Fatalin. Edző: Gortva Zoltán.

Fehérvár: Nagy D. – Nagy M., Sóvári, Szilvasán 2, Szedmáj, Mihályi, Varga M. 4. Csere: Tóth M., Varga Á., Bekő, Bendicsek 1. Edző: Gyöngyösi János.

A mérkőzés előtt mindkét együttes három győzelemmel és két vereséggel állt a bajnoki táblázaton. Aztán hamar kiderült: a vasiak jóval nagyobb játékerőt képviselnek Fejér megyei riválisuknál. Az első gólt ugyan még székesfehérváriak szerezték, ám a szombathelyiek egy emberelőnyös helyzetet Csányi révén hamar gólra váltottak. Aztán mindkét oldalon kimaradtak a lehetőségek, majd Hajmási egy megúszás- és egy akciógóllal 3-1-re növelte csapata előnyét.

Sági büntetőjével pedig a negyed lefújása előtt már 4-1-re vezettek az Aligátorok. A második negyedben is az AVUS uralta a meccset, a Fehérvár nem találta a ritmust, előbb Csányi, aztán Szőke is betalált. Bár a vendégek próbáltak közelebb férkőzni a hazaiakhoz, hátrányuk csak nőtt és nőtt, a nagyszünetre már 8-2-es szombathelyi előnnyel fordultak a csapatok. Az aligátorok mind védekezésben, mind támadásban magasan ellenfelük fölé nőttek – és fizikálisan is egyre inkább felőrölték ellenfelüket. A harmadik negyedben aztán tovább hízott a hazaiak előnye, akik nem vettek vissza a tempóból, nagy kedvvel, jól vízilabdáztak. Egyoldalúvá, edzőmeccsé vált a találkozó, a hazaiak újabb gólokat szereztek, így a zárónegyed előtt 13-3-as AVUS-előnyt mutatott az eredményjelző.

A negyedik negyedben a hazai csapat már nem vette igazán komolyan a mérkőzést, többet is cserélt Gortva Zoltán vezetőedző, ekkor már akadtak hibák, figyelmetlenségek a játékukban. A vendégek – becsületükre legyen mondva – próbáltak kozmetikázni az eredményen. Ez valamelyest sikerült is, hiszen az utolsó negyedet a Fehérvár nyerte 4-3-ra, ám a meccset az AVUS 16-7-re.

Az AVUS magabiztosan győzött, nem volt egy súlycsoportban a két együttes.