Kilenc hazai érem az ifi és junior ob-n

Újabb döntésig a szombati junior és ifjúsági téli dobó ob volt az utolsó magyar atlétikai bajnokság, amit még megrendezhettek. A házigazda Szombathelyi Dobó SE kilenc érmet zsebelt be.

A Magyar Atlétikai Szövetség hétfőtől függesztette fel az országos bajnokságok megrendezését. Így a szombati, szombathelyi junior (U20) és ifjúsági (U18) téli dobó ob volt az utolsó, amit még lebonyolíthattak – ezzel teljesen sikerült is lezárni a téli szezont. Előzetesen 114-en jelezték indulásukat, és a legtöbben rajthoz is álltak, egy-két távol maradó akadt csak, általában olyanok, akiknek amúgy is bizonytalan volt a részvétele. Minden a megszokottak szerint, fegyelmezetten, jól szervezetten zajlott. A 21 klubból érkezett versenyzők, kísérők, rendezők nem egy tömbben mozogtak a Sugár úti Atlétikai Centrumban, hiszen reggel kilenctől délután ötig tartott a rendezvény, mondhatni kis csoportokban. Mindenkinek – az öltözőkben is – volt lehetősége a fertőtlenítésre. Az eredményhirdetéseken ezúttal nem volt puszi és kézfogás sem, maximum lábfej-összekoccantás.

A rendező Szombathelyi Dobó SE versenyzői kilenc érmet zsebeltek be. Az ifjúságiaknál Viszkeleti Vencel meglepetésre aranyat szerzett diszkoszvetésben, kalapáccsal második lett. Albert Blanka két ezüsttel gazdagodott – diszkosszal és kalapáccsal nyerte őket. Doma Csenge a diszkoszvetést zárta bronzérmesként. A juniorok négy szombathelyi dobogós helyén négyen osztoztak. Téli magyar bajnoki címet szerzett Doma Benedek kalapáccsal, mögötte Katavics Balázs végzett a második helyen. A lányok két bronza pedig Rajczi Bianka (kalapács) és Varga Virág (diszkosz) nevéhez fűződik. A fiatalok edzői: Németh Zsolt, Németh László, Gubián Tamás, Csercsics Richárd.

A versenyen nyolcan teljesítettek szintet a nyári ifjúsági Európa-bajnokságra, illetve a junior világbajnokságra. A Dobó SE-ből kalapáccsal a 68,50 méteres juniorszintet Doma Benedek (72,35) és Katavics Balázs (69,05) dobta túl. Az ifjúsági kalapácsvetőknél Viszkeleti Vencelnek már csak 4 cm hiányzik a 68 méteres szinthez. Egy héttel korábban, a serdülő ob-n a lányoknál Viszkeleti Villő ugyan jócskán túldobta a 60 méteres szintet a 3 kilós szerrel, de fiatal kora miatt ő még nem indulhat az ifi-Eb-n.

– Hét éremre számítottunk, kilenc lett belőle – értékelt Németh Zsolt, a Dobó SE vezetőedzője. – Nagyon sok jó eredmény, egyéni csúcs, szint született. És ez még csak az év eleje, van még tartalék a versenyzőinkben.

Győztesek és a Dobó SE pontszerzői. Ifjúsági (U18). Fiú, diszkoszvetés (1,5 kg): 1. Viszkeleti Vencel 49,36 méter, egyéni csúcs, 11. Varga Benjámin 38,29 e. cs. Kalapácsvetés (5 kg): 1. Füredi Dániel (Pápai AC) 71,09 e. cs., 2. Viszkeleti Vencel 67,96, 5. Varga Benjámin 57,32 e. cs., 7. Németh Levente 47,50, 10. Puskás Ádám 40,84. Gerelyhajítás (700 g): 1. Herczeg György (FTC) 67,81 e. cs. Lány, diszkosz (1 kg): 1. Kövér Fanni (VEDAC) 44,03, 2. Albert Blanka 33,44, 3. Doma Csenge 31,77, 7. Szabó Vivien 24,79. Kalapács (3 kg): 1. Csatári Jázmin (VEDAC) 64,48 e. cs., 3. Albert Blanka 50,18, 5. Doma Csenge 39,57, 6. Szabó Vivien 38,36. Gerely (500 g): 1. Kövér Fanni (VEDAC) 51,90.

Junior (U20). Fiú, diszkosz (1,75 kg): 1. Péringer Márk (VADAC) 53,85, 6. Katavics Balázs 44,20 e. cs., 8. Doma Benedek 42,72, 11. Fejes Viktor 30,56 e. cs., 12. Petróczy András 29,76 e. cs. Kalapács (6 kg): 1. Doma Benedek 72,35 e. cs., 2. Katavics Balázs 69,05 e. cs., 7. Petróczy András 48,86. Gerely: 1. Jancsik Tamás (MTK) 63,03. Lány, diszkosz (1 kg): 1. Losonczi Blanka (SZVSE) 42,95 e. cs., 3. Varga Virág 31,06, 4. Rajczi Bianka 30,58, 6. Buús Borbála 28,74, 10. Decsi Dorka 19,73 e. cs. Kalapács (4 kg): 1. Gombás Petra (VEDAC) 56,45, 3. Rajczi Bianka 54,22, 5. Buús Borbála 42,01, 6. Varga Virág 40,94, 7. Decsi Dorka 30,05. Gerely: 1. Misák Dominika (TSC-Geotech) 48,29 e. cs.