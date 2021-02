Király–Lukácsháza rangadó szombaton, Körmenden a szomszédvár Szarvaskend

A 16. forduló mérkőzésein lépnek pályára a hétvégén a megyei I. osztályú labdarúgócsapatok. Elmaradt meccseket pótolnak a megyei II. és III. osztályban.

A megyei I. osztály 16. fordulójának slágermeccsén a harmadik helyen álló, remek formában lévő Király SE a kifejezetten jó szezont futó, a tabella ötödik helyét elfoglaló Lukácsházát fogadja.

– A felkészülésünk jól sikerült, minden körülmény adott volt a minőségi munkához – jelezte Hegyi László, a Király SE edzője. – Azokra a posztokra, amelyekre kellett, sikerült jól igazolnunk a télen. Olyan játékosok érkeztek hozzánk, akik sokat hozzá tudnak tenni a csapatjátékunkhoz, az eredményességünkhöz – és emberileg is kiváló kvalitásokkal rendelkeznek. A tavaszt mindjárt az éllovas Sárvár elleni győztes összecsapással kezdtük – az a mérkőzés nagyot lendített rajtunk. Hosszú ideje építkezünk, idén is lépésről lépésre haladunk, mindig a következő mérkőzésre összepontosítunk. Nincs nyomás a csapaton, nincs konkrét célkitűzés, csak tesszük a dolgunkat, és szeretnénk minél előkelőbb helyen végezni a tabellán. Jó csapatunk van, rendben van az erőnlétünk, helyén van az önbizalmunk, és az öltözőben is remek a hangulat – minden okom megvan arra, hogy bizakodva várjam a folytatást. De tudjuk, hogy nehéz, hosszú szezon vár ránk. Az előttünk lévő két csapat komoly erőt képvisel, mint ahogyan mögöttünk is vannak kiváló együttesek. Például a szombati ellenfelünk, a Lukácsháza is ütőképes társaság – nehéz, küzdelmes meccsre számítok.

Remek mérkőzést ígér a Körmend–Szarvaskend szomszédvári rangadó is. A Celldömölk alsóházi derbin fogadja a Csepreget. Két közvetlen rivális összecsapását hozza a Rábapaty–Répcelak párosítás. Az éllovas Sárvár és a második helyezett Bük számára kötelező a győzelem – legalábbis papíron.

Megyei I. osztály, a 16. forduló menetrendje, szombat, 14.00: Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő–Csepregi SE (Árpád A.), Körmendi FC–Lorry GM Kft. Szarvaskend (Papp Á.) Szentgotthárd, Király SE–Schott Lukácsháza SE (Sebesi P.). 16.00: Vép VSE–Szentgotthárd VSE (Harcsár R.) Király Sportlétesítmény, Büki TK–Sárvár FC (Bedi T.). Vasárnap, 14.00: Egyházasrádóc SE–Jánosháza VSE (Szabó III. Z), Csörnöc Gyöngye-Vasvár VSE–Rum KSC (Bagoly G.). 18.00: Rábapatyi KSK–Répcelaki SE (Mónos J.) Bük. Szabadnapos: Kőszegi Lóránt FC.

A hétvégén már néhány megyei II. és III. osztályú csapat is pályára lép – az őszről elmaradt mérkőzéseket pótolnak.

Megyei II. osztály, északi csoport, vasárnap, 14.00: Conoil Mersevát–Gencsapáti (Farkas G.). Déli csoport, vasárnap, 14.00: Felsőcsatár–Viszák (Monostori I.).

Megyei III. osztály, körmendi csoport, vasárnap, 12.30: Máriaújfalu–Szakonyfalu (Németh T.)

Kiemelt képünkön: Halmosi Péter és a Király SE nagy formában van