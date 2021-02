Kispályás foci: nevezni kell!

Március végén rajtol a 2021-es városi kispályás labdarúgó-bajnokság – február 17-ig lehet nevezni.

A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség közzétette a 2021-es városi kispályás labdarúgó-bajnokság versenykiírását. Az idei pontvadászat a tervek szerint március 29-én kezdődik, a tavaszi szezon június 11-ig tart. Az őszi szezon mérkőzéseit augusztus 23. és november 5. között rendezik. A női bajnokság mérkőzéseit áprilisban, májusban, szeptemberben és októberben bonyolítják le.

A férfiak nyílt mezőnyében a tavalyi eredmények alapján A, B, C és D csoportba sorsolják a csapatokat – az újonnan nevezők a D csoportba kerülnek. Nem marad el az öregfiúk és a szenior korosztály pontvadászata sem. Az öregfiúk bajnokságában azok szerepelhetnek, akik betöltötték a 38. életévüket, de a csapatokba kettő 35 és 38 év közötti játékos is nevezhető – akik év közben töltik be a 35. és 38. évüket, másnaptól igazolhatóak. A szenior bajnokságban 45 év feletti játékosok szerepelhetnek, de akik év közben töltik be a 45. évüket, másnaptól igazolhatók. Egy játékos több csapatban is szerepelhet, de azonos osztályon belül csak egy gárdában. Nem szerepelhet a bajnokságban olyan játékos, aki futsalban NB I.-es, NB II.-es, nagypályán NB I.-es, NB II.-es vagy NB III.-as igazolással rendelkezik. Akik március 28-ig betöltötték a 40. életévüket, nem számítanak igazolt játékosnak.

A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség munkatársai (Gerencsér Tibor, Szerdahelyi János, Török Sándor, Vargyas Miklós, Czeglédi Gyula, Németh Lajos, Szandi Gábor) február 17-én, szerda 16 óráig várják, hogy a csapatvezetők személyesen (szerdánként 14 és 17 óra között, Arena Savaria, Sugár u. 18.) vagy e-mailben ([email protected] gmail.com) leadják a nevezéseket – csak e határidőt tartva rajtolhat el március végén a bajnokság.