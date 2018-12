Kiss Norbert marad a német csapat pilótája

Felemás 2018-as kamionos Európa-bajnokságot zárt Kiss Norbert, ám a szombathelyi pilóta szerint biztatóak a 2019-es tervek.

Kiss Norbert 2014-ben és 2015-ben Európa-bajnoki címet nyert a magyar Oxxo Energy Truck Race Team színeiben. Majd „átigazolt” a német Tankpool24-Mercedes – nagy terveket szövögető – csapatához. Az istálló minden erejével azon van, hogy visszatérjen a kamionos Eb meghatározó csapatai közé. A közös projekt remekül indult, 2015-ben Kiss Norbert az 5. helyig kormányozta a kamiont. Majd jött 2016, és egy szenzációs bronzérem. Az idei esztendőnek is dobogós reményekkel futott neki a csapat. Kiss Norbert tette is a dolgát, végig az élmezőnyben tartotta a Mercedest, de végül be kellet érnie az ötödik hellyel.

– Természetesen fejlődtünk a jól sikerült 2017-es szezonhoz képest, ám néhány riválisunknak jobban sikerültek a fejlesztések 2018-ban – jelezte Kiss Norbert. – Főleg az Iveco kamionok léptek nagyot. Ennek ellenére a szezont jól kezdtük, szorgalmasan gyűjtögettük a pontokat, sokáig stabilan tartottuk magunkat a szűk élmezőnyben. Hoztunk egy erős átlagot, az elvárható eredményeket produkáltuk, de a kiugró sikerek elmaradtak. A záró versenyhétvégén még így is harcban álltunk a dobogóért. Ám az utolsó négy versenyt Spanyolországban rendezték – és szerencsétlenségemre spanyol riválisom, Antonio Albacete is a dobogóért küzdött. Jaramában pedig bebizonyosodott, hogy autósportban is lejt a hazai pálya.

Kilöktek a pályáról, összetörték a kamionomat, mindent megtehettek velem – büntetés nélkül. Annyi pontot vesztettem, hogy végül a negyedik helyről is lecsúsztam. Bosszant a dolog, mert sportszerű körülmények között felállhattam volna a dobogóra. De tanultam a leckéből. Nem szabad a végére hagyni a döntést, azokon a pályákon kell a lehető legtöbb pontot begyűjtenem, ami nekem hazainak számít – gondolok itt a Hungaroring mellett a szlovák versenyhétvégére.

– A szezont higgadtan értékelték az istálló vezetői – folytatta Kiss Norbert. – Mindenki egyetértett abban, hogy reális eredményt értünk el – a bronzérem csodával határos siker lett volna. Tisztában vagyunk azzal, hogy erőben és sebességben le vagyunk maradva a legfőbb riválisok mögött. Ami nem is meglepő, hiszen mi egy régebbi fejlesztésű motorral versenyeztünk. Ám nem adjuk fel a céljainkat, dolgozunk tovább azért, hogy a Tankpool24-Mercedes visszatérjen a csúcsra. Én például Eb-t akarok nyerni a Mercedessel is – márpedig ha belekezdek valamibe, azt be is fejezem. Így folytatjuk a közös munkát. A tervek biztatóak, van esélyünk arra, hogy egy modernebb motort kapjunk a Mercedestől. És jónak tűnnek a beígért fejlesztési csomagok is. A 2018-as szezon október közepén véget ért, azóta már többször jártam Wörthben, a Mercedes kamiongyárának né­metországi központjában – alakulnak a dolgok. De nemcsak a technikai részleteket rakjuk most össze, hanem a következő szezon anyagi oldalát is. Szerencsére támogatókban sincs hiány. Az év vége felé sok szponzort látogatok meg, megköszönve a támogatásukat, igyekszem minden meghívásnak eleget tenni – legyen szó munkahelyi vacsoráról vagy közönségtalálkozóról.

– Az év végén azonban szusszanok egyet. Ha csak tehetem, hazalátogatok Szombathelyre a szüleimhez. Aztán január közepén belevágunk a munkába. A 2019-es szezon május közepén kezdődik, addig össze kell rakni egy bajnoki címre esélyes kamiont! – zárta szavait Kiss Norbert.

