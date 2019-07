Kiss Norbit szeretik a szurkolók – A Hungaroringen autózott a szombathelyi pilóta

Június 21–22-én Mogyoród, a Hungaroring adott otthont a FIA kamionos Európa-bajnokság szezonbeli második versenyhétvégéjének. A helyszínen látogattuk meg a német Tankpool24-Mercedes kétszeres Európa-bajnok szombathelyi pilótáját, Kiss Norbertet.

Kiss Norbert az oladi lakótelepi lakásban, a számítógép előtt ismerkedett meg az autóversenyzéssel. Az internet beköszöntével új világ nyílt ki előtte. Egyre élethűbb játékokkal játszott, egyre erősebb ellen­felekkel küzdött, profi autóversenyzőket győzött le. Könnyedén nőtt a magyar mezőny fölé, majd nemzetközi szinten is a legjobbak közé emelkedett. Felfigyeltek rá. Az egyik szimulátorjáték fődíja egy éles tesztvezetés volt. Így Norbi 2005 nyarán beülhetett egy igazi versenyautóba.

A többi pedig már sporttörténelem, meglepte a mezőnyt az ismeretlenségből jött szombathelyi fiú. 2005-től 2010-ig túraautót vezetett, különböző kategóriákban gyűjtögette szorgalmasan a magyar bajnoki címeket. Majd 2011-ben kamionra váltott. A tanulási időszak után 2014-ben és 2015-ben is Európa-bajnokságot nyert. Kétszeres bajnokként esett rá a német Tankpool24 istálló választása: őt szemelte ki 2016 nyarán első számú pilótának a kamionsportba visszatérő Mercedes. A közös projekt jól halad.

Az elmúlt hétvégén remek hangulat fogadta a Hungaroringre kilátogatókat, a szervezők igazi fesztiválhangulatot teremtettek a mogyoródi versenypályán. Látványosra sikeredett a kamionparádé, fotókat készíthettek, aláírásokat kérhettek a sportág kedvelői a pilótáktól, be lehetett ülni az impozáns járgányokba. Komoly sikert aratott a nyitott bokszkijárat – a drukkerek előtt szedték szét, rakták össze, csinosították ki a kamio­nokat. A legnagyobb tömeg természetesen Kiss Norbert „bázisa” előtt gyűlt össze. A szombathelyi pilótát nem nyomasztotta, nem zavarta a nagy szeretet, érdeklődés, mindenkihez volt egy kedves szava, futotta egy-egy kézfogásra, közös képre. A tribünöket megtöltő drukkerek nagyot szurkoltak: amikor csak elhaladt az 5-ös számú Mercedes a rajongók előtt, szólt a duda, dörgött a taps, lengtek a magyar zászlók. Nem vitás, a Hungaroringre kilátogatók elsősorban a szombathelyi pilóta miatt váltottak belépőt.

– Nyolc versenyhétvégéből áll egy szezon, ebből nekem a legfontosabb helyszín a Hungaroring – árulta el Kiss Norbert. – Nagyon szeretek Magyarországon, magyar közönség előtt versenyezni. Érzem a szurkolók szeretetét, a média fokozott jelenlétét. Ami egyáltalán nem teher, szívesen váltok mindenkivel néhány szót. Öt éve került be a kamion-Eb programjába a Hungaroring, azóta egyre nő az érdeklődők, a szurkolók száma – aminek nagyon örülök. Korábban Ausztriában, aztán Szlovákiában és Csehországban éreztük magunkat hazai pályán a sok magyar szurkoló miatt. De érdekesség, Európa bármely pályáján versenyzünk is, mindenhol találkozunk magyar drukkerekkel, akiket mindig szívesen fogadunk a bokszunkban. Ma már profi médiacsapattal szolgáljuk ki a rajongókat, a televízióba vagy a honlapokra, írott sajtóba dolgozó újságírókat.

– Idén Kecskemét lett a bázisunk, így nem kell annyit utaznom Németországba, és a munka is hatékonyabb – folytatta Kiss Norbert, aki most Budapesten lakik, és szakkommentátorként is feltűnik a képernyőn. – Igyekszem havonta egyszer hazalátogatni Szombathelyre is – sajnos alig van időm. Az autóversenyző másként működik, mint a normális ember. Tavasztól őszig dolgozunk, versenyzünk, így nem nyáron nyaralunk. És hét közben pihenünk, mert az összes hétvégénk foglalt.

Érdekesség, hogy a kétszeres Eb-győztes Kiss Norbert éppen azon munkálkodik, hogy megszerezze a jogosítványt kamionra.

– Lelkiismeretesen tanulok, így talán ősszel már országúton is vezethetek kamiont, nem csak versenypályán – zárta szavait a bajnok.