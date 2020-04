Kiutazott Kanadába, amikor a vírus miatt lefújták a versenyeket – Bejczi Botonddal beszélgettünk

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) kötelékébe tartozó válogatott sportolók és edzők megkezdték a felkészülést a következő idényre. Így a szombathelyi Bejczi Botond is munkába állt.

A Savaria Speedskating Team szombathelyi élsportolója sűrű időszakot tudhat maga mögött. Január elején Budapesten nyert magyar bajnoki címet a gyorskorcsolyázók országos sprintbajnokságán. A hónap közepén már Hollandiában, a heerenveeni Európa-bajnokságon állt rajthoz – egy 20. helyezéssel tért haza az erős mezőnyből. Februárban megnyerte az összetett magyar bajnokságot is, Minszkben pedig a junior-világkupán jutott el egy értékes hatodik helyezésig. Március elején következett volna két nemzetközi verseny Kanadában – de ezek már a koronavírus-járvány miatt elmaradtak.

A napokban pedig ismét edzésbe állt a 21 esztendős kiválóság. Ugyanis a magyar korcsolyasport válogatott kerettagjai megkezdték a felkészülést a következő szezonra – természetesen szigorúan betartva a járványügyi rendelkezéseket. A válogatott keretek valamennyi tagja, illetve a válogatottak mellett dolgozó szakemberek egyaránt koronavírusteszteken estek át, tesztelték, személyenként két negatív eredménnyel kellett rendelkezni ahhoz, hogy csatlakozzanak.

– Kanadába még kiutaztunk, remek formában éreztem magam, de aztán lefújták a versenyeket, ami jelenlegi egészségügyi helyzetben érthető – árulta el Bejczi Botond. – A következő bő három hetet aktív pihenéssel töltöttem, egyénileg dolgoztam, igyekeztem legalább fizikailag formában tartani magam. Nagyon vártam már a közös munkát, örömmel vetettem bele magam a felkészülésbe, az alapozó időszakba. Most rengeteg konditermi munkát végzünk, sokat kerékpározunk. Az ugyanakkor várható, hogy az idei edzőtáborunk elmarad, hiszen most nem lehet utazni. Bár egyelőre semmi sem biztos, mi úgy készülünk, hogy változatlan marad a versenynaptárunk. A versenyszezon október közepén-végén kezdődik, kezdődne, talán szerencsénk lesz, és addigra lecseng a járvány. Egyébként a világkupa-sorozat mellett az idén egy Európa-bajnokság és két világbajnokság is esedékes. Vagyis nagy örömömre mozgalmas időszak, sok munka vár ránk.