Kivételes kosaras adatbázissal rendelkezik Kunovics László

Kunovics László ismert, eredményes szereplője, egyben lelkes krónikása Vas megye sportéletének – kosárlabdában országos „adatbázissal” rendelkezik

Ha valaki a Körmend kosárlabdacsapatának a statisztikáit kutatja, tanulmányozza, forduljon nyugodtan Kunovics Lászlóhoz – ahogyan tették korábban például ismert sportkommentátorok is.

– Magyarszecsődi születésű vagyok, Körmenden jártam középiskolába – vegyésztechnikusnak tanultam – az osztálytársaim csábítottak el először kosárlabda-mérkőzésre – árulta el a 61 esztendős, Körmenden élő Kunovics László. – Belecsöppentem a körmendi kosárlabda hőskorába, ott voltam, segítettem, törmeléket hordtam, amikor épült az új sportcsarnok. 1976. március 15-én játszotta az első meccsét az MTE az új otthonában, kikaptunk a MAFCtól, természetesen ott álltam a lelátón. Egyébként 1985 óta van Körmend-bérletem. Matematikából mindig jó voltam, ügyesen bántam a számokkal, és statisztikus hajlamokkal is rendelkeztem – elkezdtem dokumentálni a Körmend mérkőzéseit.

Az előbb említett 1976-os találkozó volt az első, amit feljegyeztem – innentől pedig nem volt megállás. Eredmények, játékosok, pontszerzők – minden bekerült a füzetembe. Aztán 1978tól már minden NB I-es kosárlabda-mérkőzésről statisztikát vezettem – és vezetek a mai napig. A kezdeti években még nem volt olyan könnyű hozzájutni az adatokhoz, mint ma. Ezért bújtam az újságokat – a Népsportot és a Vas Népét –, ha pedig kellett, akkor a könyvtárban böngésztem ki a hiányzó adatokat. Ma már komoly kosárlabda adatbázissal rendelkezem. Mindig szívesen segítettem mindenkinek – örülök, ha felhasználják a gyűjteményemet. Volt, amikor a már elhunyt neves televíziós sportkommentátor, idősebb Knézy Jenő kért tőlem adatokat, hogy felkészüljön egy-egy Körmend-mérkőzés tudósítására.

Húsz alkalommal úszta át a Balatont, 31-szer vett részt a Rába-úszáson

De Faragó Richárd is kért tőlem információkat. Amikor Kálmán László visszavonult, a Falco ügyvezetője, Gráczer György kért meg arra, hogy gyűjtsem ki Lacika adatait – örömmel tettem. Kezdetben a különböző osztályú labdarúgó-mérkőzéseket is hasonló alapossággal dokumentáltam, aztán elfordultam a focitól. Igaz, a körmendi futball fénykorából egészen érdekes jegyzőkönyvekkel rendelkezem. Ott voltam például az ötezer néző között akkor is, amikor a csapat sorsdöntő mérkőzést nyert, és feljutott az NB II-be. – A sport nemcsak érdekelt, magam is lelkesen sportoltam és sportolok a mai napig – folytatta Kunovics László. – Rengeteg olimpiai ötpróbát teljesítettem. Lefutottam három maratont, a Balatont 1985 és 2012 között hússzor úsztam át. A Vasi Vasember állandó résztvevője voltam 1985 és 1996 között. Rába-úszást eddig nem rendeztek nélkülem – én vagyok az egyetlen, aki az összes, mind a 31 Rába-úszást teljesítette. Szenvedélyes kerékpáros vagyok, 36 éve tekerek komolyan. És 1984. január 1-je óta természetesen feljegyzem, hogy merre járok, hány km-t teszek meg. Most tartok 430 ezer kilométernél – idén eddig 3700 km-t teljesítettem.

– A körmendi gyógyszergyárban dolgozom három műszakban. Most töltöttem be a 45. évemet a munkahelyemen. A sportnak élek, nincsen olyan sportág, ami ne érdekelne. Bújom az újságokat, nézem a televíziós sportcsatornákat. Néha a térdeimet kicsit érzem, de összességében jól szuperál az egészségem. Úgyhogy a kerékpárról még jó ideig nem fogok leszállni – és Körmend-meccset sem szándékozom kihagyni. Ezt a koronavírusos időszakot nehezen élem meg, hiszen megállt a sportélet. Nagyon bízom benne, hogy hamarosan helyreáll a rend, és ismét pályára lépnek a sportolók. Addig is gyűröm a kilométereket a kerékpárommal – zárta