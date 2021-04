Komoly vereségbe futott bele a Körmend

Nagy csapást mért a DEAC az Egis Körmend kosárcsapatára a Magyar Kupa elődöntőjében, így a vasiak a bronzéremért küzdhetnek vasárnap a Szolnoki Olajbányásszal.

A csapatok kétszer találkoztak eddig az idényben, mindkét alkalommal az Egis Körmend tudott győzelmet szerezni, igaz, a rendes játékidő megtoldására szükség volt. Debrecenben kétszeres, Körmenden háromszoros hosszabbítás után dőlt el a bajnoki találkozó.

A DEAC a Szegeden túllépve jutott az idei Magyar Kupa elődöntőjébe, a Körmend rendkívül izgalmas meccsen győzte le az ASE csapatát, így került a legjobb négy közé.

A Körmend hétszer hódította el ezidáig a Magyar Kupát, a Debrecen még egyszer sem.

Tóth büntetőivel kezdődött a mérkőzés, majd továbbra is a debreceni center maradt a főszereplő, két duplát is tett a közösbe. Az Egis Körmendnél Thames hozta az első pontokat. Keményen védekezett a DEAC, ráadásul a piros-feketék pontatlanok voltak, eladott labdákkal segítették az ellenfelet. Mócsán külön meccset vívott Moodyval. Thames büntetőivel tudott zárkózni a vasi egység (6-5).

Bátran vállalkozott a triplavonaltól a Debrecen, egyelőre kevés sikerrel, de a Körmend közelről is hibázott. A negyed derekán a hosszas kosárcsendet Drenovac törte me egy triplával, majd Molnár Márton is elvállalt egyet, ez is beesett (12-5). Közben reklamálásért technikait kapott a körmendi kispad, de Moody kihagyta a büntetőt. Nagy menetben volt a hajdúsági alakulat és egy 10-0-ás rohammal meglépett (16-5). Taylor kettese után ismét technikait fújtak a vasi padnak, ez újabb lehetőséget jelentett a DEAC-nak. Rendkívül figyelmetlen volt a Körmend, kilenc eladott labdája magáért beszélt.

Két körmendi dupla nyitotta a második etapot. Továbbra is egyeduralkodó volt a palánkok alatt a DEAC. Takács vitt egy kis színt a vasiak játékába. Taylor került bajba harmadik hibája után, szükség volt az amerikai cseréjére, ez nem jelentett jót a Körmendnek. De egy jobb periódus után hat pontra zárkóztak a vasiak. Majd jött egy nagy debreceni roham, hamar visszaállt a tízpontos differencia, sőt Tóth lendületes zsákolásával még nőtt is. Most már jól dobott távolról a Debrecen: Hines, Guyton és Polyák is betalált. A 18. percre kialakult a húszpontos különbség, a DEAC menetelt, a Körmend meg szenvedett. Ezt jól tükrözte a félidei eredmény (55-34).

A Debrecen a szünet után ott folytatta, ahol előtte abbahagyta. Hines triplája jó felütésnek bizonyult, csatlakoztak hozzá pontszerzésben a többiek is. Harmincpontos különbségnél nem sok babér termett a Körmendnek (69-39). Végül is 21 pontra sikerült zárkóznia a piros-feketéknek, de közelebb már nem értek, mert továbbra is jól támadott a DEAC. Takács volt a Körmend legeredményesebb játékosa, aki hamar begyűjtötte ötödik hibáját, így kiállni kényszerült, még a harmadik negyedben.

Az utolsó játékrészre a lényegi kérdések eldőltek. Érezhető volt, hogy jót tett a Körmendnek Taylor újbóli beállása, de a debreceniek fegyelmezett védekezésére nem igazán volt ellenszere a vasi csapatnak. Fogyott az erő is, a kedv is, a lendület is a Körmendnél, és persze ezzel együtt az idő is. Közelítette a negyven pontot a differencia, Durázi tett róla, hogy ez ne történjen meg. Ferencz próbálta menteni a becsületet, két triplája behullott, de már nem volt jelentősége. A DEAC a vártnál könnyebben jutott a döntőbe, a Körmend a bronzéremért játszhat a Szolnoki Olajbányásszal.