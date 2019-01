Komolyan visszavágott a Körmend

Jól kezdte az évet az Egis Körmend, a piros-feketék visszavágtak a DEAC-nak az első fordulóban elszenvedett négypontos vereségért. Nem is akárhogyan: harmincegy pontot mértek a cívisvárosiakra.

Egis Körmend – DEAC 113–82 (30–22, 25–26, 31–14, 27–20)

Körmend, 1800 néző, NB I-es férfi kosárlabda mérkőzés 14. forduló Vezette: Pálla Z., Török R., Boros T.

KÖRMEND: Thames 4, Price 18/3, Ferencz 18/12, HAMMONDS 21/3, Delas 6

Csere: Csorvási 10, BRADFORD 18/6, NÉMETH 16/6, Lajsz, Takács 2, Oroszi

Vezetőedző: Matthias Zollner

DEAC: Dugat 16/3, MANIGAT 19/6, BORISZOV 15/9, Ivosev 15/9, Amigo 7

Csere: Bognár 4, Polyák, Omenaka 6, Kósa, Velkey

Vezetőedző: Berényi Sándor

Az eredmény alakulása: 3. perc: 7-3. 8. perc: 23-18. 12. perc: 34-27. 17. perc 44-40. 17.perc: 65-54. 26. perc: 81-60. 32. perc: 88-67. 36. perc: 95-73.

Kipontozódott: Csorvási (33.p)

A mérkőzés előtt nyolcvanadik születésnapja alkalmából köszöntötte a piros-feketék klubvezetése és Bebes István polgármester dr. Kristóf Lászlót, a körmendi kosárlabdázás atyját.

A találkozó első kosara Hammonds nevéhez fűződött, az amerikai magasan emelkedett a társak fölé, és egy hibátlan középtávolival nyitotta a meccset. A Debrecennél Borisové volt a felütés, erre Ferencz válaszolt hazai oldalon egy triplával. A piros-feketék új szerzeménye, Thames is betalált, de Borisov nagy játékkedvének és pontos dobásainak köszönhetően nem tudott megugrani a Körmend. A 4. percben egyenlő állásnál a körmendi csapatkapitány újabb triplát szerzett, majd a Price-Hammonds duó hibátlan összjátékának örülhetett a közönség. A DEAC-nál Manigat magára talált, és Ivosev többszöri próbálkozás után ezúttal a triplavonaltól próbálkozott, most sikerrel (14-13). De Price is belemelegedett a játékba, két közeli kosarával masszívan tartotta előnyét a Körmend. A negyed utolsó percében megélénkült a játék, vele együtt a hangulat is. Ferencz újabb hárompontosa – immáron a harmadik – meghozta a drukkerek hangját az első kisszünetre.

A második negyed elején Bradford kosarával tíz pont lett a Körmend előnye (32-22). Nem sokáig, mert Manigat szinte azonnal bevarrt egy triplát, de most Bradford tartotta a frontot a piros-feketéknél. Kapaszkodott a DEAC, de a negyed közepén Hammonds hárompontosával ismét tízzel vezetett a házigazda (40-30). Az etap második felében Ivosev is elővette jobbik formáját, de hiába közelített a felek eredménye, a Debrecen mindig megtorpant a lehetőségek kapujában és így a nagyszünetre is a Körmendnél maradt az előny.

A második félidő már felfokozottabb hangulatban kezdődött. A Körmend jött ki nagyobb lendülettel az öltözőből, most már szép akciókat is mutatott a házigazda. Price látott jól a pályán, kétszer Bradfordot és egyszer Csorvásit kínálta meg egy gólpasszal. Németh Ákos is jól használta ki helyzeteit, pontjaival és Hammonds duplájával a 28. percre 20 pont fölé repítette előnyét az MTE. Komolyabb fokozatra kapcsolt a vasi alakulat, míg a DEAC alaphibákat is vétett. Az etap végére nem faragott előnyéből a vendég együttes, sőt már 24 ponttal vezetett a Zollner csapat (86-62).

Az utolsó játékrészben Csorvási gyalogolt be ziccerekkel a palánk alá, de a 33. percben kipontozódott. Hammonds volt most a legjobb befejező ember, előbb Delas kicsorgó labdáját pöcizte be, majd egyedül oldotta meg a feladatot. A végjátékban is egyértelműen a Körmend akarata érvényesült, a Debrecen szétesett a végére. A hazai győzelem nem, csupán a mértéke volt kéréses, végül Ferenczék 113 ponttal zártak, és harmincegy ponttal verték a cívisvárosiakat.

