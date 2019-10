Könnyed adta meg magát a Haladás a Kaposvárnak

Nem tudta megnehezíteni a nagyon jó erőkből álló Kaposvár dolgát a Hungast-Haladás Szombathely extraligás női röplabdacsapata.

Hungast-Haladás Szombathely-1. MCM-Diamant Kaposvár 0:3 (-14, -19, -19). – Szombathely, 250 néző, női röplabda Extraliga-mérkőzés, vezette: Tillmann, Adler (Őri, Prukner).

Haladás: Wallner 5, Vacsi 5, Miranda 6, Cicic 3, Császár 9, Pickering 5. Csere: Lojen (liberó), Péteri. Vezetőedző: Leiszt Máté.

Kaposvár: TÁLAS 9, Matic 6, Sipic 6, Klisura 13, SZŰCS 12, Djuric 7. Csere: SZPIN (liberó), Hegyi (liberó), Németh Zs., Kalmár, Horváth A. 1. Vezetőedző: Szasa Nedeljkovics.

A harmadik számú európai sorozatban, a Challenge Kupában is érdekelt Kaposvár veretes kerettel érkezett, Tálas Zsuzsannát, Szpin Renátát, Szűcs Kingát a magyar válogatottból is ismerhetjük (akárcsak Szerencsés-Miklai Zsanettet, aki egy lábujjműtéte miatt még nem játszhat). A somogyiak egyik új légiósa, Sara Klisura egyszeres vb- és kétszeres Eb-ezüstérmes is volt a szerb nemzeti csapattal – és milyen kicsi a világ, annak a Milun Klisurának a lánya, aki a 90-es évek elején a Körmend kosárcsapatában játszott.

A szombathelyi csapatban Vacsi Evelin és Császár Norina ismeri legjobban a kaposváriakat, hiszen a nyáron onnan érkeztek.

A mérkőzés elején ismét nagy előnyt adott ellenfelének a Haladás – a játék több elemében is hibázott, 1-7-re húzott el a Kaposvár. Akárcsak az előző bajnokin a Nyíregyháza ellen, mélyről kellett kapaszkodni. Négy pontra sikerült zárkózni (4-8), aztán ismét nőtt a különbség – a kaposváriak a hálónál támadásban és sáncban is magasan a szombathelyiek fölé nőttek – és Tálas nagyszerűen szolgálta ki az ütőiket. Egy-egy sikeres akciót azért a szombathelyiek is vezettek, de összességében tehetetlenek voltak a túlerővel szemben (14-25).

A második szettre a kaposváriak meglepetésére rendezni tudta sorait a Haladás – és folyamatosan vezetett, 13-9-nél, majd 15-9-nél is időkérésre kényszerítette Szasa Nedeljkovicot. Lassacskán be is gyújtotta rakétáit a Kaposvár és 17-17-nél utolérte, majd állva is hagyta a zöld-fehéreket (19-25).

A harmadik játszmában 7-7-ig tudta tartani magát a Haladás – amely meg sem közelítette a Nyíregyháza ellen nyújtott teljesítményét. Kivéve Császár Norinát, aki nagy elszántsággal játszott – meccsben tartva ezzel csapatát (14-17). De a finishez közeledve könnyen felőrölte a hazaiakat a somogyi együttes (19-25).

Leiszt Máté: – Bosszús vagyok, mert a Kaposvár ugyan megérdemelten nyert, de azt játszotta, amire készültünk, és mi nem voltunk taktikailag fegyelmezettek. Ráadásul hiányzott a játékunkból az agresszivitás, így nem is lehetett más a végeredmény.

Szasa Nedeljkovics: – Az első pillanattól látszott, hogy győzni jöttünk Szombathelyre. A játékunk megfelelő volt, bár mivel az első szettet túl könnyen nyertük meg, egy kicsit kiengedtünk. A második játszmában 15-10-ig hiba nélkül játszott a Haladás, utána viszont már végig mi irányítottuk a játékot, egy pillanatig sem volt kérdéses a győzelmünk.